Şimşek'in ekonomi yönetiminde yer alması ihtimali güçlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesiyle birlikte gözler yeni kurulacak kabineye çevrildi. Milletvekilleri 2 Haziran Cuma günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 3 Haziran Cumartesi günü Meclis'te yemin edecek. Yeni kabine üyelerinin açıklanması ve yemin etmeleriyle hafta sonu yemin süreci tamamlanacak ve kabine görevine başlayacak.

Ankara kulislerinde başta eski Maliye Bakanlarından Mehmet Şimşek olmak üzere çok sayıda isim bakanlıklar için konuşuluyor. Şimşek'in pazartesi günü Erdoğan ile bir araya geldiği ve Şimşek'in cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ekonominin başına geçeceği bilgileri Ankara kulislerinde daha kuvvetli şekilde konuşulmaya başlandı. Yeni dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bölünmesi beklenirken, Şimşek'in birlikte çalışacağı ekonomi kadrolarında yer alacak isimler konusunda uyumun gözetilmesi konusunda da hassasiyet gösterdiği dile getiriliyor. Hazine ve Maliye Eski Bakanı Lütfi Elvan ile Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın isimleri kulislerde en çok dile getirilen iki isim olarak dikkat çekiyor.

Bazı bakanlıklar bölünebilir

Kulislere yansıyan bilgiye göre; bazı bakanlıklar bölünebilir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçildiği 2018 yılında birleştirilen Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı da bölünecek bakanlıklar arasında sayılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bölünerek Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Orman ve Su Bakanlığı şeklinde yeniden yapılandırılacağı belirtiliyor. Ayrıca, Afet Bakanlığı adıyla yeni bir bakanlık kurulabileceği de kulislere yansıyan bilgiler arasında. Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının da artması bekleniyor.

Kabinede tamamen yeni isimler yer alacak

Kabinede yer alan isimlerden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür Turizm Bakanı Nuri Ersoy dışında bütün bakanlar milletvekili seçildi. Kabinede yer alan ve milletvekili seçilen isimlerden bazılarının yeniden kabineye kaydırılabileceği yönünde bir beklenti bulunuyor. Ancak bazı kaynaklara göre ise diğerlerinin küstürülmemesi gerekçesiyle mevcut bakanlardan hiçbiri kabine de yer almayacak.

Kimlerin isimleri geçiyor?

Kurulacak yeni kabine de üç dönem kuralı nedeniyle Meclis dışında kalan AK Parti'nin üst düzey yöneticileri dışında, üst düzey bürokraside görev alanlarında bakanlık beklentisi bulunuyor. Bu seçimlerde istisnasız uygulanan üç dönem kuralı nedeniyle Meclis dışında kalan AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Yılmaz Tunç, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Genel Sekreter Fatih Şahin'in Kabine'de yer alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ismi Dışişleri Bakanlığı, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın ismi İçişleri Bakanlığı için geçiyor. İçişleri Bakanlığı için adı geçen diğer bir isim Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı için EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ile TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in ismi geçiyor. Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın adı ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için geçiyor.

Sağlık Bakanlığı için Cevdet Erdöl'ün yanı sıra Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Ünüvar'ın isimleri öne çıkıyor.

Canan SAKARYA / Ekonomim