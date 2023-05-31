Vize problemi boyut atladı! Türk damat kendi düğününe katılamadı

AB üyesi ülkelere Türk vatandaşlarının girişi için gerekli olan Schengen vizesi ile ilgili şikayetler son dönemde arttı. Posta gazetesinden Abdullah Karlıdağ'ın haberine göre vize başvurusu reddedilen ya da aylarca başvurusunun sonuçlanmasını bekleyenler gün geçtikçe çoğalıyor. Bu listeye son olarak Almanya'da düğünü olan bir polis memuru eklendi.

DÜĞÜN DAMATSIZ YAPILACAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru A.K.'nin en mutlu günü, Almanya'nın vize engeline takıldı. Aylardır düğün hazırlıkları yapan A.K, Alman vatandaşı olan nişanlısı ile hayatlarını birleştirmek üzere Almanya'da yapacakları düğün törenine vize engeli nedeniyle katılamayacak. Polis memuru damat, asıl şoku ise aynı anda başvurdukları annesine vize verilmesi ile yaşadı.

"ANNEM GİTTİ, BEN GİDEMEDİM"

Yaşadıklarına anlam veremediğini belirten polis memuru A.K., "Aylar öncesinden başladığımız hazırlıklar çöp oldu. Annemle birlikte gitmeyi planladığımız düğün töreni bensiz yapılacak. Almanya'ya annemle birlikte vize başvurusu yaptık. Almanya anneme vize verdi, bana ise vize çıkmadı. Sonrasında Yunanistan'dan VIP vize başvurusu yaptım düğünüme 3 gün kala. Onun da reddedildiğini öğrendim. Annem törene katılmak için Almanya'ya gitti ama ben gidemiyorum. Artık gitmek için başka yol aramaktan da vazgeçtim" diyerek yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

Kaynak: HaberGlobal