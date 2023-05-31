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'Türkiye'nin istikrarla büyüyeceğine milletimiz inanmaktadır'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: - "Türkiye'nin istikrarla büyüyeceğine milletimiz inanmaktadır. Hem yasama çoğunluğu hem yürütmenin aynı istikamette koşması milletimizin gücüne güç katacaktır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 12:40, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 12:58
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'Türkiye'nin istikrarla büyüyeceğine milletimiz inanmaktadır'

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri ile kayıt işlemlerini yapmak üzere Meclis'e geldi. Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra gazetecilere konuşan Bozdağ, Şanlıurfa olarak Meclis'e kalabalık geldiklerini belirtti.

Şanlıurfalılara teşekkür eden Bozdağ, Türkiye'nin demokratik bir seçimi geride bıraktığını, seçimlerin hem birinci turda hem de ikinci turda büyük bir demokratik olgunlukla gerçekleştiğini ifade etti.

Milletin iradesinin hür bir şekilde sandığa yansıdığını kaydeden Bozdağ, sandık üzerinde herhangi bir şaibe, gölge tartışmasının yapılmadığının altını çizdi. Bozdağ, Türkiye'nin her daim en güvenli şekilde yaptığı işlerin başında seçimlerin geldiğini, bu seçimin bir kez daha bunu gösterdiğini vurguladı.

Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milletin büyük bir çoğunluğunun yeni dönemde de başkanlık görevini emanet ederek, "devam" kararı verdiğini dile getirdi.

Milletin istikrardan yana bir tercihte bulunduğunu kaydeden Bozdağ, "Türkiye'nin istikrarla büyüyeceğine milletimiz inanmaktadır. Hem yasama çoğunluğu hem yürütmenin aynı istikamette koşması milletimizin gücüne güç katacaktır." dedi.

Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa milletvekillerine rozetlerini taktı. Adalet Bakanı Bozdağ'a ise rozetini AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı taktı.

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