14 yaşındaki çocuk babasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
Rize'de 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 18:08, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 18:15
İddiaya göre, merkeze bağlı Kaplıca Mahallesi'nde A.R.L. ile oğlu M.A.L. arasında tartışma yaşandı.
Tartışma sırasındaki arbedede silahının ateş alması sonucu yaralanan A.R.L. kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen M.A.L. tutuklandı.