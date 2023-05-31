Muş'ta aileler HDP önündeki eylemlerinde 100. haftayı geride bıraktı

Her hafta olduğu gibi HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı.

Oğlunun 8 yıl önce kandırılarak dağa çıkarıldığını ifade eden anne Ayten Koçhan, evladına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğini söyledi.

Çocuğunun peşini bırakmayacağını vurgulayan Koçhan, şöyle konuştu:

"Çocuğum teslim olsa da olmasa da ben burada olacağım. Çocuğumu PKK'dan, HDP'den istiyorum. Türkiye'mizin coğrafyası birdir. Nasıl onlar bizim ciğerimizi yaktılarsa Allah da onların ciğerini yaksın. Biz her gün evlat hasretiyle yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesine çok sevindik. Yeni dönem inşallah çocuklarımız için bir umut olur ve dönüp teslim olurlar. Mal, mülk, para peşinde değiliz, evlatlarımızın, ciğerlerimizin peşindeyiz. Yeter artık, analar babalar ağlamasın. Evlat hasretine dayanamıyoruz. Biz nasıl evlat hasretiyle yanıyorsak, onlar da öyle yansınlar. 100 haftadır buradayız. Gerekirse 100 hafta daha burada olmaya devam edeceğiz."

Halit Altun da oğluna teslim olması çağrısında bulunarak, "8 yıldır evlat hasreti çekiyorum. Onlar koltuklarında oturmuşlar keyif yapıyorlar. Evlatlarımızı onlara yedirmeyeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Var olduğumuz müddetçe davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Oğlum Muhsin'e sesleniyorum. Yıllardır senin hasretini çekiyoruz. Eğer hayattaysan annene ve babana dön. O kesimin bize faydası olmaz. Bizi birbirimize düşürüyorlar. Bunun bilincinde olun. Memleketine, toprağına dön." diye konuştu.