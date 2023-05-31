Anadolu Otoyolu'nda trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde panelvanın hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 14:40, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 16:10
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden yabancı uyruklu Ahmet O. yönetimindeki 34 BJN 562 plakalı panelvan, Gümüşova mevkisinde emniyet şeridinde park halindeki 34 ZL 3136 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza mahalline polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hafif ticari araçtaki Muhammet Atalay ile Ahmet Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Hastaneye kaldırılan yaralılar Ahmet O. ile yanındaki Vardah M'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor.