Sultangazi'de seçmene hakaret eden fırın çalışanı tutuklandı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "silahla tehdit" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan K.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Gaziosmanpaşa Adliyesine gönderilen K.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.

- Ne olmuştu?

Sultangazi'de bir fırına alışveriş yapmak için giren kişinin işletme çalışanı K.Y, tarafından tehdit ve hakarete uğramasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "silahla tehdit" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Bunun üzerine K.Y, çalıştığı fırında polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Sultangazi Belediyesi ekipleri de yaptıkları inceleme sonucunda aykırılıklar tespit ettiği iş yerini mühürleyip dükkan sahibinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatını da iptal etmişti.