Bakan Özer'den öğretmenlere övgü: Deprem bölgesinde her türlü fedakarlığı gösterdiler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kandilli Kız Anadolu Lisesi'nde kurulan Prof. Dr. Nabi Avcı Kütüphanesi'nin açılışına katıldı.

Özer, burada yaptığı konuşmada, eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın, bakanlığı döneminde çok önemli katkılar sağladığını söyledi.

Özellikle pandemi sürecinde öğrencilerin kullandığı dijital eğitim platformu EBA'nın kurucusunun Avcı olduğunu aktaran Özer, kütüphanelerin önemine değindi.

Özer, bakanlık olarak geriye dönüp bakıldığında yaptıkları en güzel hizmetlerden birisinin de tüm okullara kütüphane yapmak olduğunu dile getirerek, "Üç ay gibi kısa süre içerisinde 16 bin 361 kütüphane yaptık, 2022'nin sonunda bitirdik ve kütüphanesi olmayan okul, eğitim sistemimizde kalmadı." diye konuştu.

Aynı zamanda okullardaki kitap ve dijital içerik sayısını ciddi bir şekilde arttırdıklarına değinen Özer, "(Kütüphanesiz Okul Kalmayacak) Projeye başladığımız zaman Türkiye'deki okullardaki kitap sayısı 28 milyondu, şu anda 118 milyon 40 bin. Eskiden gençlerimizin, çocuklarımızın erişemediği kitaplar artık okullarında onları bekliyor. Onların okumasını bekliyor." ifadesini kullandı.

Gençlerin, devletini, milletini, kültürünü bilerek, gönül coğrafyasının kültür ikliminde yetiştiğini vurgulayan Özer, bu dönemde iki olağanüstü süreçten geçtiklerine dikkati çekti.

Bunlardan birinin Kovid-19 salgını olduğunu hatırlatan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkesin canının derdinde olduğu küçük bir kıyamet senaryosu gerçekleşti. Hiç kimse evinden çıkmıyordu, ilişkileri kesmişti. Sizin öğretmenleriniz, valiliklerin, kaymakamlıkların organize etmiş olduğu vefa gruplarında canlarını hiçe sayarak sahada yardımları ulaştırdılar. O öğretmenlerimiz meslek liselerinde bu ülkenin ihtiyaç duymuş olduğu maskeyi, dezenfektanı, yüz koruyucuyu ürettiler ve ihtiyaç noktalarına ulaştırdılar. O süreçte de İstanbul'daki üretim yapan okul müdürlerini ziyaret ederken bir okul müdüremiz vardı. Allah uzun ömür versin, kanser hastası olduğu halde, kendisini koruması gerektiği halde, okula gelip maske üretimiyle ilgili en büyük fedakarlığı yapan okullarımızdan bir tanesinin yöneticisiydi. 6 Şubat'ta deprem yaşadık. Ülkemizin daha önce yaşamadığı ölçekte ve şiddette bir deprem. Oradan 'imdat' çığlıkları yükseldiği zaman öğretmenlerimiz, Bakanlığın görevlendirmesini beklemeden sahaya indiler, yemek pişirdiler. Günde 2 milyon yemeği vatandaşımızla buluşturdular, 1.8 milyon ekmek ürettiler. Çadır ürettiler, çadırın aksamını ürettiler. Yardımların tasnifinde bulundular. Malatya'da deprem sürecinde 2 ay kaldım. Tuvalet temizleyen öğretmen gördüm. Eğitimde, eğitimle ilgili her türlü fedakarlığı gösterdiler."

- "Ayda bir, öğrencilerle bir araya geleceğiz"

Prof. Dr. Nabi Avcı ise öğrencilik döneminde okullardaki kütüphanelerden faydalandığını kaydetti.

Açılan kütüphanede öğrencilerle bir araya geleceğini belirten Avcı, "Sayın Bakanımız bana böyle bir müjde verirken dedi ki 'Ama bir şartımız var. Orada ayda bir öğrencilerimizle buluşup, kitap ve kültür üzerine sohbetler yapmanızı bekliyoruz'. Ben de büyük bir memnuniyetle bu vazifeyi o günden itibaren aldım. Bir an önce açılışı yapalım da sohbetlerimize başlayalım diye zaten bekliyordum. Önümüzde yaz tatili başlıyor ama inşallah önümüzdeki dönemde, Allah sağlık durumu verirse hep birlikte güzel sohbetler, toplantılar, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle güzel buluşmalar gerçekleştiririz." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılırken, Bakan Özer, Avcı'ya el işlemesi bir hat sanatı eseri hediye etti.

Programa, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta, öğrencilerden oluşan koro grubu şarkılar söyledi.