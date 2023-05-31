GP'li 10 vekil yemin törenini beklemeden CHP'den istifa etti

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra gazetecilere konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, "Millete hizmet yolculuğu bitmez, siyasetin her alanında hizmet üretebilmek mümkündür." dedi.

TBMM'nin bu yasama döneminde önemli gündem maddeleri olacağını kaydeden Dervişoğlu, "Bütün siyasi partilerin uzlaşma kültürünün gereklerini yerine getirmek suretiyle ülkemize hizmet etme kararlılığı sergileyeceklerine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Millet İttifakı'nın geleceği ile ilgili bir soruya Dervişoğlu, "Bugünden bir şeyler söylemek mümkün değil. Onlar yetkili kurullarda görüşülecek ve karara bağlanacak hususlar. O bakımdan TBMM'nin açılış gününde ittifakların geleceğiyle ilgili bir beyanda bulunmayı yerinde görmüyorum." yanıtını verdi.

CHP listelerinden Meclis'e giren milletvekillerinin istifalarına ilişkin Dervişoğlu, "Net bir bilgim yok, o da karara bağlandıktan sonra kendini gösterecek. Söylediğiniz şekilde olursa, TBMM'de yeni bir aritmetik oluşacağına delalet eder. Bunların hepsine bakacağız." diye konuştu.

- "Seçimlerin ne kadar millet iradesini yansıttığını göreceğiz"

CHP listesinden Muğla Milletvekili seçilen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, TBMM'de kayıt işlemlerinin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, adil bir seçim sürecinin yürütülmediğini savundu. Yerel seçimlerin yaklaştığını anımsatan Özdağ, "10 ay sonra yapılacak olan belediye başkanları seçimlerine hazırlanacağız. Gerçek millet iradesinin orada tecelli edeceğini göreceğiz. Orada milletin belediye başkanları çıkacak, orada yarışacağız. Orada bir turnusol kağıdını göreceğiz. Bu seçimlerin ne kadar adil olduğunu, ne kadar millet iradesini yansıttığını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin "Millet İttifakı'nın bir özeleştiri süreci var. Ayrılmalar olur mu?" sorusu üzerine, "Biz, 10 milletvekili arkadaşımız ile CHP'ye istifa dilekçelerimizi verdik. TBMM'ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde kendi partimizle yemin edeceğiz. Ama burada Millet İttifakı ile birlikte yürümeye, milletin problemlerini Meclis'e yansıtmaya devam edeceğiz. Çünkü 10 ay sonra belediye başkanları seçimleri var. Ona hazırlanmamız gerekiyor. Öz eleştiri yapılmalı, eleştirilere açığız. 'Eşit bir seçim değildi, adil bir seçim değildi' evet doğrudur. Ama buna rağmen kazanabilirdik. Ekonomik krizin olduğu, medyanın susturulmak istendiği, yargının siyasallaştırıldığı bazı konularda, böyle bir iklimde çok rahat kazanmamız gerekiyordu." sözlerini sarf etti.

- "Bir istifa değil, Seçim Kanunu'nun gereği olan bir takım prosedürler"

CHP listelerinden Mersin Milletvekili seçilen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, CHP listelerinden Meclis'e giren milletvekillerinin istifalarına ilişkin bir soruya, "İstifaya gerek yok aslında. Seçim Kanunu, CHP listelerinden DEVA Partisi kimliğiyle girmeye müsaade ediyor. Biz, DEVA Partisinden hiçbir zaman ayrılmadık." yanıtını verdi.

Ekmen, bir istifa değil, Seçim Kanunu'nun gereği olan birtakım prosedürler olduğunu söyledi.

Gelecek Partisi milletvekillerinin istifalarının hatırlatılması üzerine Ekmen, "Bence teknik olarak tam konuyu bilmiyor olabilirler. Biz, mesela listeler verilmeden önce bir muvafakatname imzaladık. O muvafakatname şunu diyordu; 'Ben DEVA Parti'liyim. CHP'nin benim ismimi YSK'ya bildirmesine izin veriyorum'. Bugün de ben yine DEVA Parti'liyim, CHP'nin listesinden ayrışmam için Meclis Başkanlığı nezdinde bir işlem dilekçesi var. Bu kesinlikle ismi 'istifa' olan bir süreç değil." karşılığını verdi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin'in dün bu dilekçeleri hazırladığını, bugün vermiş olabileceğini bildiren Ekmen, "Yemin töreninde her milletvekili kendi partisiyle anons edilecek." bilgisini verdi.

Ücretsiz doğal gaz tüketiminin TÜFE'ye etkisine ilişkin Ekmen, "Bedava doğal gazı, yine hepimiz yine kendi imkanlarımızla ama özellikle emekçiler, memurlar ve işçiler ödeyecek. Çünkü bu enflasyon hesaplamasının dışına çıkartıldığı için herkes doğal gaz faturası kadar enflasyon hesabındaki artıştan mahrum kalacak. Dolayısıyla zaten vergiler hepimizin vergileri ama doğrudan işçinin ve memurun maaş hesabına taalluk eden bir istatistik oyununa tenezzül edilmesini doğrusu yadırgatıcı buluyorum." görüşünü paylaştı.

- Eyyüpoğlu, beş dönem Şanlıurfa milletvekilliği yapan dedesi Seyit Eyyüpoğlu ile Meclis'e geldi

19. ve 20. dönemde Anavatan Partisi, 23, 24 ve 25. dönemde AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili seçilen Seyit Eyyüpoğlu bu kez torunu İbrahim Eyyüpoğlu için TBMM'deydi.

AK Parti'den Şanlıurfa Milletvekili seçilen torunu İbrahim Eyyüpoğlu'na rozetini takan Seyit Eyyüpoğlu, "Bu dönem torunuma bayrağı teslim ettim. Allah hayırlı etsin. Özellikle tavsiyem; bıraktığım itibarın değerini kafasından, kulağından çıkarmasın. Siyaset hizmetle dürüstlükle olur. Siyaset hemşehrilerini kucaklamakla olur. Torunuma güveniyorum, bayrağı devrediyorum. Allah hayırlı etsin." dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu ise mutlu olduğunu belirterek, "Beş dönem gibi uzun bir süre Şanlıurfa'mıza ve Türkiye'ye hizmet eden dedemden sonra Şanlıurfa'mıza hizmet etme görevi bana düştü. Başta dedeme, Cumhurbaşkanımıza ve hemşehrilerimize mahcup olmayacağım Allah'ın izniyle." diye konuştu.

AK Parti Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, kayıt işlemlerinin ardından diğer milletvekillerinin ikramda bulunması üzerine, basın mensuplarını Van kahvaltısı yapmaya davet etti.

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ise Bingöl'den getirdiği bal ve kavurmayı ikram etti, ardından gazetecilere Bingöl balı ve kavurmasının özelliklerini anlattı.