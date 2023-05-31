Kurban Bayramı öncesi iki ilde hayvan pazarları kapatıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yozgat'taki hayvan pazarlarının kapatıldığını duyurdu.

Tedbir amaçlı kapatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çevre illerde görülen şap hastalığının yayılma eğilimi göstermesi nedeniyle 14 Haziran'a kadar il genelindeki tüm hayvan pazarları tedbir amaçlı kapatıldı."

Açıklamada, kurbanlıkların il dışına sevkinde bir kısıtlamanın bulunmadığı da aktarıldı.

Sivas'ta hayvan pazarları tedbir amacıyla kapatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki hayvan pazarlarının Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı ile ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı belirtildi.

Çevre illerde şap hastalığının yaygın görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayvan pazarlarını olası hayvan hastalıklarına karşı korumak, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık hayvanlarda hastalığın yayılmasını önlemek ve yetiştiricilerin mağdur olmaması amacıyla Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi çerçevesinde hayvan sağlığının korunması, halk sağlığını tehdit eden zoonoz hastalıklarına karşı mücadele ve hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması maksadıyla başta Şarkışla hayvan pazarı olmak üzere il genelindeki tüm hayvan pazarları tedbir maksatlı ikinci bir emre kadar kapatıldı."

Açıklamada, vatandaşlardan hastalık çıkan bölgelerde karantina ve kordon kurallarına uymaları, herhangi bir hastalık şüphesi durumunda Tarım ve Orman müdürlükleri ile irtibata geçmelerinin önem arz etiğini vurgulandı.