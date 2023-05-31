150 yıllık çınar ağaçlarını kesip gövdelerini çaldılar

Hisarcıklıoğlu 7. kez başkan: TOBB yönetiminin yüzde 40'ı değişti
Hisarcıklıoğlu 7. kez başkan: TOBB yönetiminin yüzde 40'ı değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşüyor
Kabine toplantısı sona erdi
Kabine toplantısı sona erdi
Kurban Bayramı öncesi iki ilde hayvan pazarları kapatıldı
Kurban Bayramı öncesi iki ilde hayvan pazarları kapatıldı
Meteoroloji uzmanı açıkladı: Yağışlar ne zaman azalacak?
Meteoroloji uzmanı açıkladı: Yağışlar ne zaman azalacak?
GP'li 10 vekil yemin törenini beklemeden CHP'den istifa etti
GP'li 10 vekil yemin törenini beklemeden CHP'den istifa etti
YKS'ye girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği
YKS'ye girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği
Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum
Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum
'Sistem tartışmalarına son nokta konulmuştur'
'Sistem tartışmalarına son nokta konulmuştur'
Benzin ve dizel otomobillerde fiyatlar uçacak
Benzin ve dizel otomobillerde fiyatlar uçacak
MHP seçim sonrası 'Kılıçdaroğlu' için harekete geçti
MHP seçim sonrası 'Kılıçdaroğlu' için harekete geçti
Kabine'de 3 isim kesinleşti
Kabine'de 3 isim kesinleşti
AK Parti'li Yazıcı'dan 'yeni anayasa' mesajı
AK Parti'li Yazıcı'dan 'yeni anayasa' mesajı
Emlak vergisi ödemelerinde son gün
Emlak vergisi ödemelerinde son gün
Bakan Nebati'den 'uçaktaki rötar görüntüsü' hakkında açıklama
Bakan Nebati'den 'uçaktaki rötar görüntüsü' hakkında açıklama
Şimşek'in ekonomi yönetiminde yer alması ihtimali güçlendi
Şimşek'in ekonomi yönetiminde yer alması ihtimali güçlendi
Krediler sıkıştı, özel bankalar fiyat veremiyor
Krediler sıkıştı, özel bankalar fiyat veremiyor
Paylaşılan 'kabine listeleri' gerçek mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Paylaşılan 'kabine listeleri' gerçek mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü
Kurban fiyatlarında yüzde 150'lik artış
Kurban fiyatlarında yüzde 150'lik artış
Asgari ücrette yüzde 30 formülü
Asgari ücrette yüzde 30 formülü
Meclis'te 10 saatlik yemin maratonu başlıyor
Meclis'te 10 saatlik yemin maratonu başlıyor
Meteoroloji bazı iller için 'kuvvetli yağış' uyarısında bulundu - Haritalı
Meteoroloji bazı iller için 'kuvvetli yağış' uyarısında bulundu - Haritalı
Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net
Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net
Aday din görevlilerine verilecek harçlık oranları belli oldu
Aday din görevlilerine verilecek harçlık oranları belli oldu
Türk Hava Yolları: 'THY satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor
Türk Hava Yolları: 'THY satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor
AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu
AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu
İzmir'de devrilen cezaevi nakil aracındaki 10'u asker 11 kişi yaralandı
İzmir'de devrilen cezaevi nakil aracındaki 10'u asker 11 kişi yaralandı
'Kaybeden vatandaşımız yoktur, bütün vatandaşlarımız kazanmıştır'
'Kaybeden vatandaşımız yoktur, bütün vatandaşlarımız kazanmıştır'
Gıda Perakendecileri Derneği fiyat artışı iddialarını yalanladı
Gıda Perakendecileri Derneği fiyat artışı iddialarını yalanladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

150 yıllık çınar ağaçlarını kesip gövdelerini çaldılar

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir vatandaşın tarlasındaki yaklaşık 150 yıllık iki çınar ağacı çalındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 16:36, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 16:36
Yazdır
150 yıllık çınar ağaçlarını kesip gövdelerini çaldılar

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşlı 2 çınar ağacını keserek gövdelerini çalan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kırsal Uzuntarla Mahallesi'nde yaşayan Hayrettin Toker, yurt dışında yaşayan kardeşine ait Çifteçınar mevkisindeki tarlayı kontrol etmeye gitti.

Tarlanın kenarındaki yaşlı 2 çınar ağacının kesildiğini ve gövdelerinin alındığını fark eden Toker, durumu jandarmaya bildirdi.

Ekipler, ağaçları kesen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çapı yaklaşık 1,5 metre ve gövde boyları 2,5 metre civarında olan ağaçların kesilmesinin üzerinden 1 aydan daha uzun süre geçtiği tahmin ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber