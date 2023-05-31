Şarampole devrilen tarım aracındaki baba öldü, oğlu yaralandı

Ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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