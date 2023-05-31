İki ilde kuvvetli yağış hayatı felç etti

Hisarcıklıoğlu 7. kez başkan: TOBB yönetiminin yüzde 40'ı değişti
Hisarcıklıoğlu 7. kez başkan: TOBB yönetiminin yüzde 40'ı değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşüyor
Kabine toplantısı sona erdi
Kabine toplantısı sona erdi
Kurban Bayramı öncesi iki ilde hayvan pazarları kapatıldı
Kurban Bayramı öncesi iki ilde hayvan pazarları kapatıldı
Meteoroloji uzmanı açıkladı: Yağışlar ne zaman azalacak?
Meteoroloji uzmanı açıkladı: Yağışlar ne zaman azalacak?
GP'li 10 vekil yemin törenini beklemeden CHP'den istifa etti
GP'li 10 vekil yemin törenini beklemeden CHP'den istifa etti
YKS'ye girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği
YKS'ye girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği
Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum
Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum
'Sistem tartışmalarına son nokta konulmuştur'
'Sistem tartışmalarına son nokta konulmuştur'
Benzin ve dizel otomobillerde fiyatlar uçacak
Benzin ve dizel otomobillerde fiyatlar uçacak
MHP seçim sonrası 'Kılıçdaroğlu' için harekete geçti
MHP seçim sonrası 'Kılıçdaroğlu' için harekete geçti
Kabine'de 3 isim kesinleşti
Kabine'de 3 isim kesinleşti
AK Parti'li Yazıcı'dan 'yeni anayasa' mesajı
AK Parti'li Yazıcı'dan 'yeni anayasa' mesajı
Emlak vergisi ödemelerinde son gün
Emlak vergisi ödemelerinde son gün
Bakan Nebati'den 'uçaktaki rötar görüntüsü' hakkında açıklama
Bakan Nebati'den 'uçaktaki rötar görüntüsü' hakkında açıklama
Şimşek'in ekonomi yönetiminde yer alması ihtimali güçlendi
Şimşek'in ekonomi yönetiminde yer alması ihtimali güçlendi
Krediler sıkıştı, özel bankalar fiyat veremiyor
Krediler sıkıştı, özel bankalar fiyat veremiyor
Paylaşılan 'kabine listeleri' gerçek mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Paylaşılan 'kabine listeleri' gerçek mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü
Kurban fiyatlarında yüzde 150'lik artış
Kurban fiyatlarında yüzde 150'lik artış
Asgari ücrette yüzde 30 formülü
Asgari ücrette yüzde 30 formülü
Meclis'te 10 saatlik yemin maratonu başlıyor
Meclis'te 10 saatlik yemin maratonu başlıyor
Meteoroloji bazı iller için 'kuvvetli yağış' uyarısında bulundu - Haritalı
Meteoroloji bazı iller için 'kuvvetli yağış' uyarısında bulundu - Haritalı
Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net
Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net
Aday din görevlilerine verilecek harçlık oranları belli oldu
Aday din görevlilerine verilecek harçlık oranları belli oldu
Türk Hava Yolları: 'THY satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor
Türk Hava Yolları: 'THY satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor
AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu
AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu
İzmir'de devrilen cezaevi nakil aracındaki 10'u asker 11 kişi yaralandı
İzmir'de devrilen cezaevi nakil aracındaki 10'u asker 11 kişi yaralandı
'Kaybeden vatandaşımız yoktur, bütün vatandaşlarımız kazanmıştır'
'Kaybeden vatandaşımız yoktur, bütün vatandaşlarımız kazanmıştır'
Gıda Perakendecileri Derneği fiyat artışı iddialarını yalanladı
Gıda Perakendecileri Derneği fiyat artışı iddialarını yalanladı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

İki ilde kuvvetli yağış hayatı felç etti

Kütahya ve Denizli'de şiddetli yağış hayatı felç etti. Öğleden sonra aniden bastıran şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Göle dönen cadde ve sokaklardaki olumsuzluklara anında müdahale eden belediye ekipler, ulaşımın aksadığı noktalar için seferber oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 18:58, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 19:00
Yazdır
İki ilde kuvvetli yağış hayatı felç etti

Denizli'de son 15 gündür aralıklarla devam eden ve meteorolojinin de dün uyarısını yaptığı kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yaklaşık yarım saat devam eden şiddetli yağış, biranda yolları göle çevirince sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Bazı ev ve iş yerlerinde küçük çağlı su baskınlarının yaşandığı şiddetli yağışa yolda yakalanan sürücüler, araçlarını yol kenarına alarak beklemeye geçti.

Trafik polislerinin önlem aldığı ana güzergahlarda ve kent merkezinde Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, gelen ihbarlara hızla müdahale etti. Genellikle gölün oluşma sebeplerinden biri olan rögar kapaklarındaki tıkanıklığı açan ekipler, kısa sürede yaptığı çalışmayla selin önüne geçti. İlçelerde de etkisini gösteren yağmurun şiddetini azaltmasıyla birlikte hayat normale döndü.

Kütahya'da şiddetli yağış hayatı felç etti: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı

Kütahya'da yarım saat süren şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Alt geçitte 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya il merkezinde başlayan ve yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağış sonrası oluşan sel suları Balıklı Caddesi'ndeki esnafa zor anlar yaşattı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda biriken sel suları yüzünden araçlar ilerlemekte hayli güçlük çekerken, Maltepe Mahallesi Mehmet Çini Caddesi'nde bir araç sel suları içinde mahsur kaldı, araç sürücüsü kendi imkanlarıyla kurtuldu. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Alt Geçidi'nde aralarında işçi servisinin de bulundu 6 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyeye çok sayıda su baskını ihbarı gelirken, ekipler evlerde su tahliye çalışması yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber