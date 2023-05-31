Kiracıya kimyasal saldırı iddiası: 5 kişi hastanelik oldu

Muğla'da aparttan çıkmayan kiracısının kapısına kimyasal sıvı döktüğü iddia edilen ev sahibi gözaltına alındı.

Olay, Marmaris ilçesi Çıldır Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir adresteki işletmeden gelen kimyasal gaz zehirlenmesi ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi.

İhbarın yapıldığı apartta kalan kiracılar, işletmecinin kapıyı açıp içeri bir gaz sıktığını öne sürdü. Gaz nedeniyle nefes alamadıklarını söyleyen kiracılar, benzer bir olay nedeniyle daha önceden şikayetçi olduklarını belirtti.

"KENDİ YÖNTEMLERİMLE ÇIKARIRIM"

Bir kaç gün önce de işletme sahibinin "Ben sizi kendi yöntemlerimle çıkarırım" diye tehditte bulunduğu iddia edildi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden işletme sahibi H.G.U ise olayın, apartın temizliğini yapan Ş.B'nin temizlik maddelerini karıştırmasından kaynaklandığını öne sürdü.

Temizlik görevlisi Ş.B. ise polislere verdiği ifadesinde "H.G.U. apartın katlarını temizliğinin yapılmasını istedi. Ben de temizliğe başladım. Temizlik malzemesi olarak su ile karıştırdım. Temizliği tam bitirmediğim esnada apart görevlisi H.G.U. yanıma geldi. Acıktığını mutfaktan yoğurt ve ekmek alıp kendisine getirmemi istedi. Şahsa yoğurt ve ekmek götüreceğim sırada apart içerisinde yoğun bir koku geldi ve nefes alamayıp kendimi dışarı attım." dediği öğrenildi.

Ş.B. olay sonrası H.G.U'nun kendisini arayarak "Klor ile çamaşır suyunu karıştırdın ondan dolayı bu durum meydana geldi sen anladın." dediğini aktardı.

Temizlik sırasında bu maddelerini kullanmadığını söyleyen Ş.B., H.G.U'nun "Anladın sen, anladın sen." diye yanıt verdiğini belirtti.

5 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Yaşanan olay sonrası, apartta yaşayan ve çıkarılmak isteyen kiracılardan S.B.(53), D.B.(35), D.B.(25), Y.E.(14), N.E.(11) yapılan karışımdan etkilenerek hastaneye sevk edildi. Apart sahibi H.G.U. ise Marmaris Cumhuriyet savcılığı talimatı ile gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.