Kiracıya kimyasal saldırı iddiası: 5 kişi hastanelik oldu

Farklı partiye oy veren hemşireye hakaret eden doktor ve eşi açığa alındı
Farklı partiye oy veren hemşireye hakaret eden doktor ve eşi açığa alındı
Hisarcıklıoğlu 7. kez başkan: TOBB yönetiminin yüzde 40'ı değişti
Hisarcıklıoğlu 7. kez başkan: TOBB yönetiminin yüzde 40'ı değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşüyor
Kabine toplantısı sona erdi
Kabine toplantısı sona erdi
Kurban Bayramı öncesi iki ilde hayvan pazarları kapatıldı
Kurban Bayramı öncesi iki ilde hayvan pazarları kapatıldı
Meteoroloji uzmanı açıkladı: Yağışlar ne zaman azalacak?
Meteoroloji uzmanı açıkladı: Yağışlar ne zaman azalacak?
GP'li 10 vekil yemin törenini beklemeden CHP'den istifa etti
GP'li 10 vekil yemin törenini beklemeden CHP'den istifa etti
YKS'ye girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği
YKS'ye girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği
Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum
Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum
'Sistem tartışmalarına son nokta konulmuştur'
'Sistem tartışmalarına son nokta konulmuştur'
Benzin ve dizel otomobillerde fiyatlar uçacak
Benzin ve dizel otomobillerde fiyatlar uçacak
MHP seçim sonrası 'Kılıçdaroğlu' için harekete geçti
MHP seçim sonrası 'Kılıçdaroğlu' için harekete geçti
Kabine'de 3 isim kesinleşti
Kabine'de 3 isim kesinleşti
AK Parti'li Yazıcı'dan 'yeni anayasa' mesajı
AK Parti'li Yazıcı'dan 'yeni anayasa' mesajı
Emlak vergisi ödemelerinde son gün
Emlak vergisi ödemelerinde son gün
Bakan Nebati'den 'uçaktaki rötar görüntüsü' hakkında açıklama
Bakan Nebati'den 'uçaktaki rötar görüntüsü' hakkında açıklama
Şimşek'in ekonomi yönetiminde yer alması ihtimali güçlendi
Şimşek'in ekonomi yönetiminde yer alması ihtimali güçlendi
Krediler sıkıştı, özel bankalar fiyat veremiyor
Krediler sıkıştı, özel bankalar fiyat veremiyor
Paylaşılan 'kabine listeleri' gerçek mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Paylaşılan 'kabine listeleri' gerçek mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü
Kurban fiyatlarında yüzde 150'lik artış
Kurban fiyatlarında yüzde 150'lik artış
Asgari ücrette yüzde 30 formülü
Asgari ücrette yüzde 30 formülü
Meclis'te 10 saatlik yemin maratonu başlıyor
Meclis'te 10 saatlik yemin maratonu başlıyor
Meteoroloji bazı iller için 'kuvvetli yağış' uyarısında bulundu - Haritalı
Meteoroloji bazı iller için 'kuvvetli yağış' uyarısında bulundu - Haritalı
Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net
Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net
Aday din görevlilerine verilecek harçlık oranları belli oldu
Aday din görevlilerine verilecek harçlık oranları belli oldu
Türk Hava Yolları: 'THY satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor
Türk Hava Yolları: 'THY satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor
AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu
AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu
İzmir'de devrilen cezaevi nakil aracındaki 10'u asker 11 kişi yaralandı
İzmir'de devrilen cezaevi nakil aracındaki 10'u asker 11 kişi yaralandı
'Kaybeden vatandaşımız yoktur, bütün vatandaşlarımız kazanmıştır'
'Kaybeden vatandaşımız yoktur, bütün vatandaşlarımız kazanmıştır'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kiracıya kimyasal saldırı iddiası: 5 kişi hastanelik oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişinin kiracıları çıkarmak için işlettiği aparta kimyasal madde döktüğü iddia edildi. Gaz nedeniyle zehirlendiği belirtilen 5 kişi hastaneye kaldırıldı, işletmeci ise gözaltında.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 19:56, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 19:57
Yazdır
Kiracıya kimyasal saldırı iddiası: 5 kişi hastanelik oldu

Muğla'da aparttan çıkmayan kiracısının kapısına kimyasal sıvı döktüğü iddia edilen ev sahibi gözaltına alındı.

Olay, Marmaris ilçesi Çıldır Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir adresteki işletmeden gelen kimyasal gaz zehirlenmesi ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi.

İhbarın yapıldığı apartta kalan kiracılar, işletmecinin kapıyı açıp içeri bir gaz sıktığını öne sürdü. Gaz nedeniyle nefes alamadıklarını söyleyen kiracılar, benzer bir olay nedeniyle daha önceden şikayetçi olduklarını belirtti.

"KENDİ YÖNTEMLERİMLE ÇIKARIRIM"

Bir kaç gün önce de işletme sahibinin "Ben sizi kendi yöntemlerimle çıkarırım" diye tehditte bulunduğu iddia edildi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden işletme sahibi H.G.U ise olayın, apartın temizliğini yapan Ş.B'nin temizlik maddelerini karıştırmasından kaynaklandığını öne sürdü.

Temizlik görevlisi Ş.B. ise polislere verdiği ifadesinde "H.G.U. apartın katlarını temizliğinin yapılmasını istedi. Ben de temizliğe başladım. Temizlik malzemesi olarak su ile karıştırdım. Temizliği tam bitirmediğim esnada apart görevlisi H.G.U. yanıma geldi. Acıktığını mutfaktan yoğurt ve ekmek alıp kendisine getirmemi istedi. Şahsa yoğurt ve ekmek götüreceğim sırada apart içerisinde yoğun bir koku geldi ve nefes alamayıp kendimi dışarı attım." dediği öğrenildi.

Ş.B. olay sonrası H.G.U'nun kendisini arayarak "Klor ile çamaşır suyunu karıştırdın ondan dolayı bu durum meydana geldi sen anladın." dediğini aktardı.

Temizlik sırasında bu maddelerini kullanmadığını söyleyen Ş.B., H.G.U'nun "Anladın sen, anladın sen." diye yanıt verdiğini belirtti.

5 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Yaşanan olay sonrası, apartta yaşayan ve çıkarılmak isteyen kiracılardan S.B.(53), D.B.(35), D.B.(25), Y.E.(14), N.E.(11) yapılan karışımdan etkilenerek hastaneye sevk edildi. Apart sahibi H.G.U. ise Marmaris Cumhuriyet savcılığı talimatı ile gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber