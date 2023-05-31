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CHP'den Feti Yıldız'a Kılıçdaroğlu tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, MHP'li Feti Yıldız'ın, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının sona erdiği ve hakkında düzenlenmiş fezlekeler olduğu yönündeki açıklaması konusunda, "Feti Yıldız, Cumhur İttifakı'nın gelecek dönemde Türkiye'yi hangi hukuk dışı girdabın içerisine sokacağının işaretini vermiş." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 20:56, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 21:02
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CHP'den Feti Yıldız'a Kılıçdaroğlu tepkisi

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının sona erdiği ve hakkında düzenlenmiş fezlekeler olduğu açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Feti Yıldız, Cumhur İttifakı'nın gelecek dönemde Türkiye'yi hangi hukuk dışı girdabın içerisine sokacağının işaretini vermiş." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim akşamı yaptığı konuşmaların toplumu birleştiren bir yeni dönem yerine, çatışma ve kavgalardan şekillenen bir yeni dönem arayışı içerisinde olduğunu gösterdiğini söyleyen Tezcan, "Cumhurbaşkanlığı sitesine yaptığı konuşmanın İngilizce metnini koyarken dönüp o metni sansürleyerek koymak zorunda kaldılar." dedi.

"Siyasetimizin ibresini fezlekeler belirlemedi"

MHP'li Yıldız'ın tutumunun hukukun üstünlüğü, demokrasi ve özgürlükler konusunda çok ciddi mücadele edilmesi gerektiğini gösterdiğini ifade eden Tezcan, şöyle devam etti:

"Keşke 'talihsiz bir söz' diyebilsek. Umarım talihsiz bir sözdür. Genel Başkanımızın yargı önünde herhangi bir şekilde hesap vermekten çekineceği, kaçınacağı bir durum yoktur. Önümüzdeki dönemde de muhtemelen bu anlayış yeni fezlekeler düzenleyecektir. Ancak gelen bütün milletvekili arkadaşlarımızın Türkiye'nin suhulete, düze, aydınlığa çıkması sürecinde fezlekeden korkarak siyaset yapmayacağını biliyoruz. Bizim siyasetimizin ibresini fezlekeler belirlemedi, belirlemeyecek. Düzenleyebildikleri kadar fezleke düzenlesinler, hiçbir Cumhuriyet Halk Partili başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere fezlekelerden korkmuyoruz. Halkın mücadelesini kararlı bir şekilde yürütmeye talibiz."

CHP yönetiminde değişim tartışmalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Tezcan, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde en güçlü ve en önemli değişimi yapan liderlerin başında geliyor. CHP'nin toplumun önemli bir kesimiyle buluşmasını, helalleşebilmesini sağlamış, ulaşamadığımız kesimlere CHP'nin ulaşabilmesini sağlamış, en büyük dönüşümü, değişimi gerçekleştirmiş bir liderdir. Bundan sonra da partide bir değişim ve dönüşüm gerçekleşecekse bu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen değil, onunla birlikte onun önderliğinde olacaktır." diye konuştu.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya Gedik, 28. Dönem'de Osmaniye'yi CHP'den temsil edeceği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Osmaniye için, Türkiye için mücadele edeceğini söyleyen Asu Kaya Gedik, "Mücadele benim için hep vardı, daha önce de Osmaniye'de tabip odası başkanlığı yapıyordum. Artık mücadeleyi bu şekilde yürüteceğiz." dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Kastamonu'dan ilk defa kadın milletvekili seçildiğini, bu yüzden çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Ekmekci, basın mensuplarına Kastamonu çekme helvası ikram etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan kayıt işlemlerini yaptırmak için Meclis'e ailesiyle geldi.

Rozetini annesi Fatma Alan'ın taktığı Nurettin Alan ve ailesi bu sırada duygulu anlar yaşadı. Alan, "Babam rahmetli oldu. Anneciğim benim için çok özeldir. Bu rozeti takması benim için çok önemli." ifadesini kullandı.

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