Azgın sular ağaçları devirip önüne çıkan restoranı yuttu

Bakan Özer'den öğretmenlere övgü: Deprem bölgesinde her türlü fedakarlığı gösterdiler
Bakan Özer'den öğretmenlere övgü: Deprem bölgesinde her türlü fedakarlığı gösterdiler
Kirayı öderken dikkat! WhatsApp yazışması kanıt sayılmadı
Kirayı öderken dikkat! WhatsApp yazışması kanıt sayılmadı
Schengen vizesinde kriz büyüyor: İki kişiden biri alamıyor
Schengen vizesinde kriz büyüyor: İki kişiden biri alamıyor
Edirne-İstanbul arası 1 saat 10 dakikaya düşecek
Edirne-İstanbul arası 1 saat 10 dakikaya düşecek
Farklı partiye oy veren hemşireye hakaret eden doktor ve eşi açığa alındı
Farklı partiye oy veren hemşireye hakaret eden doktor ve eşi açığa alındı
Hisarcıklıoğlu 7. kez başkan: TOBB yönetiminin yüzde 40'ı değişti
Hisarcıklıoğlu 7. kez başkan: TOBB yönetiminin yüzde 40'ı değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü
Kabine toplantısı sona erdi
Kabine toplantısı sona erdi
Kurban Bayramı öncesi iki ilde hayvan pazarları kapatıldı
Kurban Bayramı öncesi iki ilde hayvan pazarları kapatıldı
Meteoroloji uzmanı açıkladı: Yağışlar ne zaman azalacak?
Meteoroloji uzmanı açıkladı: Yağışlar ne zaman azalacak?
GP'li 10 vekil yemin törenini beklemeden CHP'den istifa etti
GP'li 10 vekil yemin törenini beklemeden CHP'den istifa etti
YKS'ye girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği
YKS'ye girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği
Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum
Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum
'Sistem tartışmalarına son nokta konulmuştur'
'Sistem tartışmalarına son nokta konulmuştur'
Benzin ve dizel otomobillerde fiyatlar uçacak
Benzin ve dizel otomobillerde fiyatlar uçacak
MHP seçim sonrası 'Kılıçdaroğlu' için harekete geçti
MHP seçim sonrası 'Kılıçdaroğlu' için harekete geçti
Kabine'de 3 isim kesinleşti
Kabine'de 3 isim kesinleşti
AK Parti'li Yazıcı'dan 'yeni anayasa' mesajı
AK Parti'li Yazıcı'dan 'yeni anayasa' mesajı
Emlak vergisi ödemelerinde son gün
Emlak vergisi ödemelerinde son gün
Bakan Nebati'den 'uçaktaki rötar görüntüsü' hakkında açıklama
Bakan Nebati'den 'uçaktaki rötar görüntüsü' hakkında açıklama
Şimşek'in ekonomi yönetiminde yer alması ihtimali güçlendi
Şimşek'in ekonomi yönetiminde yer alması ihtimali güçlendi
Krediler sıkıştı, özel bankalar fiyat veremiyor
Krediler sıkıştı, özel bankalar fiyat veremiyor
Paylaşılan 'kabine listeleri' gerçek mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Paylaşılan 'kabine listeleri' gerçek mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü
Kurban fiyatlarında yüzde 150'lik artış
Kurban fiyatlarında yüzde 150'lik artış
Asgari ücrette yüzde 30 formülü
Asgari ücrette yüzde 30 formülü
Meclis'te 10 saatlik yemin maratonu başlıyor
Meclis'te 10 saatlik yemin maratonu başlıyor
Meteoroloji bazı iller için 'kuvvetli yağış' uyarısında bulundu - Haritalı
Meteoroloji bazı iller için 'kuvvetli yağış' uyarısında bulundu - Haritalı
Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net
Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net
Aday din görevlilerine verilecek harçlık oranları belli oldu
Aday din görevlilerine verilecek harçlık oranları belli oldu
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Azgın sular ağaçları devirip önüne çıkan restoranı yuttu

Denizli'de turizmin gözde noktalarından birisi olan Karahayıt'ta sel felaketi yaşandı. Ağaçları devirip sürükleyen metrelerce yükseklikteki azgın sular, önüne çıkan bir restoranda büyük maddi hasara neden oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 22:22, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 23:57
Yazdır
Azgın sular ağaçları devirip önüne çıkan restoranı yuttu

Denizli'de akşam saatlerinde bastıran yağmur, hayatı neredeyse felç etti. Kent merkezinde ilk başta yüzünü gösteren yağmur, kesintisiz devam ettiği birçok ilçede zor anlar yaşattı. Yağmurla birlikte taşan dereler felaketi gözler önüne sererken, Pamukkale ilçesine bağlı birçok kırsal mahallede su baskınları yaşandı. Denizli'nin gözde turizm noktalarından biri olan Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde sel önüne ne geldiyse aldı götürdü.

Ağaçları devirip restoranı kısmi yıktı

Bir çok vatandaşın korkuyla kaçıp yüksek noktalara sığındığı sel felaketinde, çok sayıda ekip bölgelere giderek müdahalelere başladı. Tam o esnada yüksek noktalardan gelen metrelerce yükseklikteki sel suları, önündeki ağaçları bile devirip süratle ilerledi. Bir restoranın da kısmen yıkılıp selle birlikte gözükmediği o anlarda ise vatandaşlar korku dolu saniyeler yaşadı.

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan mahalle sakinlerinden Kenan İçen, "Uzunpınar Mahallesi'nden gelen sel, Karahayit Mahallemize kadar ulaştı. Burada bir restoranın içerisine sel girdi. Restoran kısmen yıkıldı ve kullanılmaz hale geldi. Allah bir daha böyle afat vermesin" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber