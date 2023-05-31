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900 nüfuslu köyde herkesin soyadı 'S' ile başlıyor

Kars'ın Cumhuriyet köyünde yaşayan köy imamı ve öğretmenlerin dışındakilerin tamamının soyadı 'S' harfi ile başlıyor. Köy Muhtarı Akın Salik, 'Soyadı' kanunu döneminde nüfus memurunun sözü üzerine bu şekilde bir uygulama yapıldığını söyledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 22:53, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 23:40
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900 nüfuslu köyde herkesin soyadı 'S' ile başlıyor

İlk adı 'Kamasor', ikinci adı, 'Yol Açan' şimdiki adı ise 'Cumhuriyet' olan merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan 230 hane, 900 nüfuslu köyde yaşayan 8 öğretmen ve 1 imamın dışında herkesin soyadı, 'S' harfi ile başlıyor.

'S harfi ile başlayan kelimeler türetmişler'

Köyde 'S' harfi ile başlayan 24 farklı soyadı olduğunu söyleyen Cumhuriyet Köyü Muhtarı Akın Salik, "Soyadı kanunu döneminde köye gelen nüfus memuru, 'Siz hep akrabasınız. S ile başlayan soyadı düşünün ve karar verin' demiş. Bizimkiler de S harfi ile başlayan kelimeler türetmişler. Yani nüfus memuru olayı seriye bağlamış. Köyümüze gelenler de hep merak edip soruyor. Biz de anlatıyoruz" dedi.

Soyadı kanununun yürürlüğe girdiği dönemde nüfus memurunun böyle bir kolaylığa gittiğini anlatan Ramazan Salik de, "Köyde görevli öğretmenler ve imam dışında herkesin soyadı 'S' ile başlıyor. Nüfus memuru kolaylık olsun diye böyle bir şey yapmış" diye konuştu.

Köydeki 24 soyad ise şöyle:

??"Salik, Samar, Saday, Salgar, Salam, Salır, Salur, Saçu, Sakın, Salamcı, Sambur, Samaraz, Sadi, Samburkan, Sancarbarlas, Saltan, Samancı, Salduz, Sadak, Sakar, Sabukazan, Sangu, Sakur, Sandayuk."

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