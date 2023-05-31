BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 23:57, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 00:00
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Guterres, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik ederek, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
Görüşmede, bölgesel konular da değerlendirildi.