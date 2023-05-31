BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Bakan Özer'den öğretmenlere övgü: Deprem bölgesinde her türlü fedakarlığı gösterdiler
Bakan Özer'den öğretmenlere övgü: Deprem bölgesinde her türlü fedakarlığı gösterdiler
Kirayı öderken dikkat! WhatsApp yazışması kanıt sayılmadı
Kirayı öderken dikkat! WhatsApp yazışması kanıt sayılmadı
Schengen vizesinde kriz büyüyor: İki kişiden biri alamıyor
Schengen vizesinde kriz büyüyor: İki kişiden biri alamıyor
Edirne-İstanbul arası 1 saat 10 dakikaya düşecek
Edirne-İstanbul arası 1 saat 10 dakikaya düşecek
Farklı partiye oy veren hemşireye hakaret eden doktor ve eşi açığa alındı
Farklı partiye oy veren hemşireye hakaret eden doktor ve eşi açığa alındı
Hisarcıklıoğlu 7. kez başkan: TOBB yönetiminin yüzde 40'ı değişti
Hisarcıklıoğlu 7. kez başkan: TOBB yönetiminin yüzde 40'ı değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü
Kabine toplantısı sona erdi
Kabine toplantısı sona erdi
Kurban Bayramı öncesi iki ilde hayvan pazarları kapatıldı
Kurban Bayramı öncesi iki ilde hayvan pazarları kapatıldı
Meteoroloji uzmanı açıkladı: Yağışlar ne zaman azalacak?
Meteoroloji uzmanı açıkladı: Yağışlar ne zaman azalacak?
GP'li 10 vekil yemin törenini beklemeden CHP'den istifa etti
GP'li 10 vekil yemin törenini beklemeden CHP'den istifa etti
YKS'ye girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği
YKS'ye girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği
Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum
Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum
'Sistem tartışmalarına son nokta konulmuştur'
'Sistem tartışmalarına son nokta konulmuştur'
Benzin ve dizel otomobillerde fiyatlar uçacak
Benzin ve dizel otomobillerde fiyatlar uçacak
MHP seçim sonrası 'Kılıçdaroğlu' için harekete geçti
MHP seçim sonrası 'Kılıçdaroğlu' için harekete geçti
Kabine'de 3 isim kesinleşti
Kabine'de 3 isim kesinleşti
AK Parti'li Yazıcı'dan 'yeni anayasa' mesajı
AK Parti'li Yazıcı'dan 'yeni anayasa' mesajı
Emlak vergisi ödemelerinde son gün
Emlak vergisi ödemelerinde son gün
Bakan Nebati'den 'uçaktaki rötar görüntüsü' hakkında açıklama
Bakan Nebati'den 'uçaktaki rötar görüntüsü' hakkında açıklama
Şimşek'in ekonomi yönetiminde yer alması ihtimali güçlendi
Şimşek'in ekonomi yönetiminde yer alması ihtimali güçlendi
Krediler sıkıştı, özel bankalar fiyat veremiyor
Krediler sıkıştı, özel bankalar fiyat veremiyor
Paylaşılan 'kabine listeleri' gerçek mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Paylaşılan 'kabine listeleri' gerçek mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü
Kurban fiyatlarında yüzde 150'lik artış
Kurban fiyatlarında yüzde 150'lik artış
Asgari ücrette yüzde 30 formülü
Asgari ücrette yüzde 30 formülü
Meclis'te 10 saatlik yemin maratonu başlıyor
Meclis'te 10 saatlik yemin maratonu başlıyor
Meteoroloji bazı iller için 'kuvvetli yağış' uyarısında bulundu - Haritalı
Meteoroloji bazı iller için 'kuvvetli yağış' uyarısında bulundu - Haritalı
Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net
Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net
Aday din görevlilerine verilecek harçlık oranları belli oldu
Aday din görevlilerine verilecek harçlık oranları belli oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 23:57, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 00:00
Yazdır
BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Guterres, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik ederek, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, bölgesel konular da değerlendirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber