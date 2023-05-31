BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Guterres, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik ederek, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, bölgesel konular da değerlendirildi.