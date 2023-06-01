Valilik açıkladı: Beyoğlu'ndaki izinsiz gösterilerde 59 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamada, Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü gerekçesiyle saat 19.00 sıralarında İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak izinsiz toplu yürüyüş yapmak isteyen ve tüm uyarılara rağmen dağılmayan 59 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.