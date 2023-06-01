Kocaeli'de tıra çarparak devrilen servis aracındaki 13 işçi yaralandı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikameti Tavşanlı mevkisi Kuzey Marmara Otoyolu yol ayrımında, işçileri taşıyan İ.T. idaresindeki 41 P 3740 plakalı midibüs, önünde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ZB 579 plakalı tıra çarparak devrildi.

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