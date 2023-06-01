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Kabinede yeni dönemde tamamen yeni isimlerle devam edilecek

Dün yapılan son bakanlar kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemde tamamen yeni isimlerin Kabine'ye gireceğini işaret ederek tüm bakanlara tek tek teşekkür ettiği iddia edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 08:15, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 09:08
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Kabinede yeni dönemde tamamen yeni isimlerle devam edilecek

Gazeteci Candaş Tolga Işık da "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısında bunun bir bayrak yarışı olduğu ve yeni dönemde tamamen yeni isimlerin Kabine'ye gireceğini işaret ederek tüm bakanlara tek tek teşekkür etti. Son dakikada istisna olur mu göreceğiz ama şu anki durum yüzde 100 yeni bir kabine geliyor!" bilgisini paylaştı.

Öte yandan Türkiye Gazetesinde yer alan kulis haberlerinde ise Murat Kurum ile Adil Karaismailoğlu tekrar bakan olacak isimler arasında gösterileceği iddia edildi. Erdoğan'a yakın kaynaklar, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın "İç ve Dış Güvenlikten Sorumlu" Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirilebileceğini kaydetti. Dışişleri için de İbrahim Kalın'ın düşünüldüğü belirtiliyor.

KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinesini cumartesi günü açıklayacak. Bu sebeple AK Parti kulislerinde de yeni kabine için çok sayıda isim konuşuluyor.

Edinilen bilgilere göre; cumartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Erdoğan'ın göreve başlama töreni sırasında yeni kabine kamuoyuna açıklanacak. Erdoğan cumartesi günü önce TBMM'de yemin edecek, ardından geçici başkan sıfatıyla genel kurulu yönetecek olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den mazbatasını alacak.

TEBRİKLERİ KABUL EDECEK

Akşam saatlerinde ise 2018 yılındaki törene benzer bir törenle Erdoğan, Külliye'de tebrikleri kabul edecek. Bu törene sanatçılar, sporcular, iş dünyası temsilcileri, medya temsilcileri, bazı STK'ların temsilcileri de katılacak

YÜCEL KAYAOĞLU

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