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'İstanbul'da ekmek 10 liraya çıkabilir'

Fırıncılar, İstanbul'da şu anda 6 liraya satılan 240 gr ekmeğe zammın kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, ilçeden ilçeye mutlaka fiyat farkı getirilmesi gerektiğini belirterek, "Çünkü her ilçenin kira ve diğer maliyetleri farklı" dedi.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 08:53, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 08:56
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'İstanbul'da ekmek 10 liraya çıkabilir'

Seçim öncesinde tutulan ekmek zammının önümüzdeki günlerde devreye alınması planlanıyor. Fırıncıların zam oranı üzerine çalışmaya başladıklarını söyleyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, 6 TL'ye satılan ekmeğe sektörün Haziran ayının ilk haftasından itibaren zam yapmak istediğini belirtti.

Sözcü'deki habere göre, piyasada 1 TL başta olmak üzere bozuk para da bulunamadığını anlatan Kolivar, hem bu sorundan kurtulmak hem de ertelenen zammı yapmak için ekmeğin fiyatının 10 TL olabileceğini kaydetti.

Temmuz ayında işçi zamlarının da maliyetleri artıracağını dile getiren Kolivar, fırıncının artık daha fazla beklemek istemediğini kaydetti. 240 gram ekmeğin 6 TL'den satıldığını, 10 TL'ye satılacak ekmeğin de 260 gram olabileceğini aktaran Kolivar, İstanbul'daki fırınların kapasitesinin düştüğünü ifade etti.

"İlçeden ilçeye mutlaka fiyat farkı getirmeli"

İstanbul'un 35 ilçesinde 240 gram ekmeğin 6 TL'den, 200 gram ekmeğin de 5 TL'den satıldığını belirten Kolivar, "Artık gramajda da bir standart olmalı. İlçeden ilçeye mutlaka fiyat farkı getirmemiz gerekiyor. Çünkü her ilçenin kira ve diğer maliyetleri farklı. Hükümet sıfırdan başladı, biz de sıfırdan başlayalım. Maliyetleri düşürelim. Arabaları servisten kaldırmayı da düşünüyoruz. Mahalledeki bakkallara fırınlardan el arabalarıyla götürürsek en az 30 bin TL tasarruf olur. Zincir marketler sanayi tipi ekmek satsın. Bu ekmekleri satmasın. Vatandaş pahalı ekmek yemesin. Ucuz ekmek anca bu şekilde yedirilir" dedi.

Fırıncılar olarak maliyetleri düşürmek istediklerini belirten Kolivar, ruhsatsız fırınların haksız rekabete neden olduğunu ve kayıtlı çalışan fırınların bundan olumsuz etkilendiğini kaydetti.

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