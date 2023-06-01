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Erdoğan, Sisi ile bir araya gelecek

Mısır'la 2021 yılında yeniden başlayan diplomatik temasların ardından, iki ülke karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kalırken Cumhurbaşkanları seviyesindeki ilk görüşmenin de tarihi belli oldu. Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Türkiye-Mısır ilişkilerinin normale döndüğünü belirterek Ankara-Kahire zirvesinin çok yakında gerçekleşeceğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 08:57, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 08:59
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Erdoğan, Sisi ile bir araya gelecek

Suudi Arabistan merkezli bir televiyon kanalına açıklamalarda bulunan Büyükelçi Şen, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler, ekonomik, ticaret ve turizmin yanı sıra çeşitli alanlarda ortak meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2021 yılından bu yana Mısır ile normalleşmeye yönelik önemli adımların atıldığını, iki ülke arasında güvenin yeniden tesis edildiğini ifade eden Şen, "Türkiye-Mısır ilişkileri normal haline döndü. Biz şu anda ise ekonomik, turizm ve kültür gibi çeşitli alanlarda iki ülkenin halklarının çıkarları çerçevesinde çalışabileceğimiz resmi iş birliği imkanlarını konuşuyoruz. İki ülke arasındaki durum, üst düzey güven ve saygı çerçevesinde geleceğe doğru ilerliyor." dedi.

HEDEF 20 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; 2002 yılında Türkiye-Mısır arasındaki ticaret hacminin 9,7 milyar dolara ulaştığını belirten ve işbirliğinin daha da artacağını ifade eden Şen, önümüzdeki süreçte yıllık ticaret hacminin 20 milyar dolara yükselebileceğini söyledi. Mısır'ın en büyük ihracat pazarının Türkiye olduğuna dikkat çeken Şen, "Aynı zamanda Türkiye, Mısır gazını satın alan bir numaralı müşteri." dedi.

Şen, Mısır'la diplomatik temasların yeniden kurulmasının ardından 21 Haziran 2022'de Kahire Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti.

TURİST SAYISI 3 KATINA ÇIKACAK

Mısır ile Türkiye arasındaki turizm sektörüne de değinen Büyükelçi Şen, Mısır'ın turistik kentlerini ziyaret eden Türk turist sayısının orta vadede 3 katına çıkmasının beklendiğini belirtti.

Büyükelçi Şen, Türk firmalarının Mısır'daki yatırımına ilişkin ise halihazırda ülkede yaklaşık 2,5 milyar dolar değerinde ihracat ve yerel pazara yönelik çeşitli alanlarda yatırımların bulunduğunu ve Mısır'daki en büyük ihracatçı tekstil şirketlerinin Türk şirketleri olduğunu bildirdi.

İki ülkenin halklarının çıkarları çerçevesinde ekonomik ilişkilerin her zaman korunduğunu ve siyasi ilişkilerden etkilenmediğini aktaran Şen, "Mesela Mersin-İskenderiye arasında Ro-Ro seferleri vardı ama bazı lojistik sorunlardan dolayı sekteye uğradı. Yani siyasi meselelerden etkilenmedi. Bundan dolayı Türkiye-Mısır arasındaki Ro-Ro seferlerini yeniden aktifleştirmeyi arzuluyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu konuya odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN VE SİSİ 3-6 AY İÇİNDE BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin beklenen görüşmesine de değinen Büyükelçi Şen, söz konusu görüşmenin önümüzdeki 3-6 ay içinde gerçekleşebileceğini ifade etti.

Şen, "Cumhurbaşkanı Sisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajı ve iki lider arasında yapılan telefon görüşmesi gayet dostça bir adımdı. Bu adımın, ilişkilerde ilerlemeye yönelik güçlü siyasi bir arzunun teyidi olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kaydetti.

KRİTİK ZİRVE YIL SONUNDA

Büyükelçi Şen, şöyle devam etti:

"Zaten diplomatik ilişkilerin en üst düzeye, Büyükelçi düzeyine çıkartılması kararlaştırıldı. Yani iki lider arasında bir zirve olacaktır. Ben şahsen bu görüşmenin önümüzdeki 3-6 içinde gerçekleşeceğini tahmin ediyor ve temenni ediyorum. Önümüzdeki aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yoğun bir programı olacaktır. Bu yılın sonuna kadar Ankara veya Kahire'de liderlerin bir araya geleceğini tahmin ediyorum."

DENİZ YETKİ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASI

Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması konusuna da değinen Şen, "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması konusu işbirliğine açıktır, rekabet konusu değildir." dedi.

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