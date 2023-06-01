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NASA ilk defa kabul edip UFO'ların görüntülerini paylaştı

NASA, bütün dünyanın merakla beklediği UFO'ların görüntülerini paylaştı. NASA, videodaki uçan metal kürenin UFO olduğunu kabul etti. Özel ekip, tanımlanamayan bu cisimlerle ilgili 4 saat açıklamada bulundu.

Haber Giriş : 01 Haziran 2023 08:58, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 10:31
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Uzaylılar var mı? İnsanlığın uzun süredir merak ettiği bu konu gizemini korurken ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (NASA) önemli bir açıklama geldi.

ÖZEL EKİP 1 YILDIR TAKİP TAKİP EDİYORDU

NASA, bir yıldır yürüttüğü Tanımlanamayan Uçan Nesne (UFO) ve Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP) ile ilgili ilk defa halka açık basın toplantısı düzenledi. Bütün dünyayı hatta evreni ilgilendiren bu toplantı o kadar önemli ki 4 saat sürdü. Geçen sene haziran ayından bu yana inceleme yapan eski astronot Scott Kelly'nin liderliğindeki 16 kişilik özel ekip, "uçak veya doğal afet olmayan hava olayları" başlıklı araştırmalar ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

O GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Toplantıda, ABD Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl İHA ile kaydedilen ve binaların üzerinde hızla hareket eden metalik bir küreyi gösteren görüntüler paylaşıldı. Besnenin henüz ne olduğunun tespit edilemediği belirtildi.

"BÜTÜN DÜNYADA GÖRÜLDÜ"

Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) Yöneticisi Sean Kirkpatrick, söz konusu metal objelerin bütün dünyada görüldüğünü aktardı. "Bunların çok ilginç manevralar yaptığını görüyoruz" diyen Kirkpatrick "Söz konusu nesne, havadaki varlık güvenliğine görünür bir tehdit oluşturmadı ancak daha fazla veriye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD donanmasına ait bir uçak tarafından kaydedilen gökyüzünde hareketli olan 3 noktaya ait görüntü de gösterildi. Söz konusu görüntülerin, sanıldığının aksine UFO olmadığı havaalanına giden büyük ticari uçaklara ait ışıklar olduğu belirtildi.

800'DEN FAZLA UAP'A RASTLANDI

Araştırma ekibi, dünya genelinde 800'ün üzerinde UAP'nin resmi kaydının yer aldığı aktardı. Bunlardan yalnızca yüzde 2 ila yüzde 5 oranındakilerin "muhtemel anormal" kategorisinde olduğu ifade edildi. UAP gözlemlerinde bu yılın başlarında ABD üzerinde bir Çin balonunun tespit edilmesinin ardından "önemli bir artışın" gerçekleştiğine dikkat çekildi.

"HAVADA BART SIMPSON'U GÖRDÜM"

Scott Kelly deUFO gözlemlerini çürütmenin yanı sıra bunları ispatlamanın önemine değindi. Kelly, Virginia Sahili yakınlarında uçuş yaptığı sırada bir meslektaşının "kendisini UFO ile uçtukları konusunda ikna ettiğini" dile getirerek "Döndük baktık 'Bart Simpson'mış', meğer balonmuş" dedi.

UAP'leri inceleyen NASA ekibinin başkanı David Spergel ise "Öğrendiğimizi hissettiğim şeyi bir satırda özetlemem gerekirse, yüksek kaliteli verilere ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"DÜNYA DIŞINDA HAYAT İÇİN ÇOK POTANSİYEL ORTAM VAR"

NASA'nın herhangi bir uzaylı veya dünya dışı yaşamla karşılaşıp karşılaşmadığına dair gelen soruya cevap veren Spergel "Artık dışarıda pek çok gezegen olduğunu biliyoruz. Bu sebeple hayat için pek çok potansiyel ortam var. Henüz Dünya'nın ötesinde yaşam bulamadık ama bakıyoruz" sözlerini sarf etti.

"UZAYLILAR BULUNURSA NE OLACAK?"

NASA'dan David Grinspoon da uzaylıların keşfedilmesi halinde ne yapılacağına dair gelen soruya "Bu bizim görevimiz değil. Ancak uzaylıları keşfedersek 'bulduk' diye paylaşırız" şeklinde cevap verdi. NASA ekibi, UAP'ler hakkındaki raporun temmuz ayında yayınlanacağını duyurdu.

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