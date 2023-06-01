Sporcuları taşıyan servis kaza yaptı: 1 ölü, 16 yaralı
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 09:15, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 10:40
Balıkesir'de düzenlenen Spor Toto Minikler Judo Yarışması'na giden Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularını taşıyan Halil İbrahim A (40) hakimiyetindeki 68 EZ 644 plakalı minibüs, Bursa'nın İnegöl ilçesinde Selahattin C (50) hakimiyetindeki 16 KJA 99 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.
Kazada minibüste sıkışan antrenör Abdülcelil E.B(44) hayatını kaybederken 14'ü sporcu, 1'i antrenör, 1'i şoför olmak üzere 16 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar sıkıştıkları minibüsten çıkarılırken İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.