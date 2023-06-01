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Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçları açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçlarının mükerrer sayıda yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı. Buna göre; Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy oranı yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47,82.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 11:35, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 15:31
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasına ilişkin kesin sonuçları açıkladı.

YSK Başkanı Yener'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Sonuçlar ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir"

Kurulumuz, seçim takvimi içerisindeki süreçleri izlemiş ve 29-31 Mayıs 2023 tarihinde sona eren Cumhurbaşkanlığı ikinci oylamasına ilişkin itirazları dün kurulumuz değerlendirmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu itirazlar, sonuçlandırılmış ve 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylama sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir.

"Toplam katılım oranının yüzde 84,15 olduğu görülmüştür"

28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasında yurt içinde 52 milyon 93 bin 375 seçmenimizin oy kullandığı görülmüş olup, oy kullanma oranı yüzde 85,72 oranında gerçekleşmiştir. Yurt dışında gümrükler dahil 1 milyon 930 bin 226 seçmenimiz oy kullanmış olup, katılım oranı yüzde 56,34 olarak gerçekleşmiştir. Yurt içi ve yurt dışında toplam 54 milyon 23 bin 601 seçmenimizin oy kullandığı ve toplam katılım oranının yüzde 84,15 olduğu görülmüştür.

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18 oy oranına ulaştı

Bu sonuçlara göre sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın toplam 27 milyon 834 bin 589 oy aldığı ve yüzde 52,18 oy oranına ulaştığı, sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 504 bin 724 oy aldığı ve toplam yüzde 47,82 oy oranına ulaştığı görülmüş olup, kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirmeler ve almış olduğu kararlar sonucunda sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak seçildiği anlaşışmış ve Resmi Gazete'ye gönderilmiştir.

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