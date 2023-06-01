2023-İSG 1. Dönem Sınav sonuçları açıklandı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 1. dönem sınav sonuçları açıklandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 10:12, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 10:15
İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı
DUYURU
(1 Haziran 2023)
2023-İSG/1 Sınav Sonuçları Açıklandı
6 Mayıs 2023 tarihinde uygulanan 2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (2023-İSG/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 1 Haziran 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2023-İSG 1. Dönem Sınav Sonuçları
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