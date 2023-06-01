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Ümit Özat, Icardi'ye sözünü tuttu: Saçlarını boyattı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, daha önce "Icardi, 20 gol atarsa saçımı sarı-kırmızıya boyarım" diyen Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat'a mesaj yolladı. Ümit Özat ise "Sözümü tuttum" diyerek saçlarını boyattığı bir fotoğrafını paylaştı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 10:24, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 10:26
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Ümit Özat, Icardi'ye sözünü tuttu: Saçlarını boyattı

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından olan teknik direktör Ümit Özat sezon başında, Galatasaray'ın o dönem yeni transfer ettiği Mauro Icardi'yle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Özat "Mauro Icardi 20 gol atsın, Allah çarpsın saçımı sarı kırmızıya boyarım" dedi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Ankaragücü maçında Mauro Icardi, 2 gol daha atarak gol sayısını 21'e çıkardı. Karşılaşma sonrası sosyal medyada Ümit Özat'ın bu sözleri tekrar gündeme oturdu.

Icardi: Sözünü tutacağını umuyorum

Icardi şampiyonluk sonrası sosyal medya hesabında "Ümit Özat sözünün arkasında duran bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını umuyorum. Bütün taraftarımız ve ben seni sarı kırmızı saçla görmeyi bekliyoruz" paylaşımını yaptı.

Ümit Özat, sosyal medyadan Arjantinli golcüye yanıt verdi. Fenerbahçeli eski oyuncu, "Büyük golcüsün ama benim oynadığım dönemdeki Fenerbahçe'ye denk gelseydin ne şampiyon olurdun ne de bu kadar rahat gol atardın. Büyük futbolcusun ama en büyük değilsin. Seni gece yayınıma bekliyorum" ifadelerini kullandı. Ümit Özat, daha sonra ise "Sözümü tuttum" diyerek saçlarını boyattığını gösteren fotoğrafını paylaştı.

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