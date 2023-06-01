Dolar seçim sonrası yükselişini bugün de sürdürdü
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 20,80 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 17:46, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 17:54
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,8910
|19,8920
|20,8080
|20,8090
|Avro
|21,4350
|21,4360
|22,3180
|22,3190
|Sterlin
|26,2730
|26,4040
|26,4010
|26,5330
|İsviçre Frangı
|23,4600
|23,5770
|23,2060
|23,3220
|ANKARA
|ABD Doları
|19,8610
|19,9410
|20,7780
|20,8580
|Avro
|21,3950
|21,4750
|22,2780
|22,3580
|Sterlin
|26,2130
|26,4230
|26,3410
|26,5510