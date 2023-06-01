Taşınmaz satış sözleşmeleri de artık Noter'de yapılacak

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Emine Çağlayan, 1 Temmuz'dan itibaren taşınmaz satış sözleşmelerinin noterler tarafından da yapılmaya başlanacağını söyledi.

Çağlayan, birlik binasında yapılan Türkiye Noterler Birliği 52'nci Olağan Kongresi'nin açılışında konuştu.

Noterliğin gelişmesine katkı sunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve bakanlık yetkililerine teşekkür eden Çağlayan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremlerin ardından Birlik tarafından yardım kampanyası başlatıldığını aktaran Çağlayan, bölgede hayatını kaybeden noterlerin ve noterlik çalışanlarının bulunduğunu hatırlatarak, yaraların sarılması için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Çağlayan, deprem bölgelerinde faaliyet dışı kalan noterliklerin tekrar faaliyetlerine başlayabilmesi için konteynerler alındığını bildirdi.

- Ücret Tarifesi'ndeki artış için teşekkür

Adalet Bakanlığınca Noterlik Ücret Tarifesi'nde kendilerini memnun edecek artış yapıldığını belirten Çağlayan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a ve Bakanlık bürokratlarına teşekkür etti.

Noterliklere ilişkin planlanan yeni düzenlemelerle ilgili Adalet Bakanlığı ile çalışmalar yaptıklarını aktaran Çağlayan, "Noterlerin hukuki sorumluluğunu düzenleyen Noterlik Kanunu'nun 162'nci maddesinde değişiklik yapılması yönünde talebimiz Adalet Bakanlığına iletilmiştir." dedi. Emine Çağlayan, sorumluluğun, kusur sorumluluğuna dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Çağlayan, "Devletin yargı sistemi içinde yıllarca görev yapan, kamu hizmeti ifa eden, işlem güvenliğini sağlayan, güven kurumu olan biz noterlerin de yeşil pasaport hakkından yararlanmaları gerektiği yönündeki talebimiz Adalet Bakanımız, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı başta olmak üzere yetkililere iletilmiş olup, bu konudaki girişimlerimiz devam etmektedir." diye konuştu.

Taşınmaz sözleşmelerinin noterlerce düzenlenmesini öngören kanunun yürürlüğe girdiğini anımsatan Çağlayan, bu konuda tüm paydaşlarla protokoller imzalandığını, elektronik entegrasyonların tamamlandığını bildirdi.

Çağlayan ayrıca konuyla ilgili eğitimler düzenlendiğini ifade ederek, "Çok yakın bir zamanda 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla taşınmaz satış sözleşmeleri noterler tarafından da yapılmaya başlanacaktır. Tüm meslektaşlarımın bu hizmeti de başarılı şekilde sunacaklarına gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Araç satışında olduğu gibi diğer işlemlerde de vergi yükünün azaltılmasını talep ediyoruz"

Noterlik mesleğini geliştirmek için çalıştıklarını belirten Çağlayan, teknolojik altyapıyı geliştirdiklerini ve yeni uygulamaları devreye aldıklarını anlattı.

Çağlayan, zaman zaman "noterlik ücretlerinin yüksek olduğu" yönünde yakınmalarda bulunulduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepinizin bildiği üzere noterliklerde tahsil edilen ücretlerin yüzde 85'i vergi kalemleridir. Noterlikler, işlem maliyetinin en önemli unsurunu teşkil eden, noterliklerde yapılan işlemler sebebiyle doğan damga vergisi, harç, değerli kağıt ve KDV bedellerini vatandaştan nakden tahsil ederek Maliye veznesine yatırmaktadırlar. Bizler, uzun yıllardır bu vergilerin azaltılması gerektiğini her platformda anlatıyoruz. Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması ve doğacak hukuki problemlerin önüne geçilmesi bakımından bu konunun önemine tekrar vurgu yapmak istiyorum. Bunun en güzel örneğini ikinci el araç satışlarında yaşadık. Hepinizin bildiği üzere ikinci el araç satışı üzerindeki vergi yükü azaltıldı. Araç satışında olduğu gibi diğer işlemlerde de bizler vergi yükünün azaltılmasını talep ediyoruz. Böylelikle noterliklerde yapılan işlemlerin maliyetlerinin büyük oranda düşeceğine, bu durumun da kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması, yargının iş yükünün azalması, adalete erişimin hızlanması ve adalet hizmetlerinin maliyetinin düşmesi gibi çok önemli sonuçlar doğuracağına inanıyor, bu konuda çalışma yapılması talebimizi yineliyoruz."

- "Şu anda Türkiye'de noter olmayan hiçbir ilçemiz yok"

Kongrenin açılışında konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ise Kovid-19 ve deprem süreçlerinde noterlerin elini taşın altına koyduğunu, gerekli destekleri sağladığını belirtti.

Birkan, noterliklerle ilgili son yıllarda önemli düzenlemelerin yapıldığını anlatarak, "Bizim amacımız vatandaşımıza hizmet etmek, vatandaşımızın adalete erişimini kolaylaştırmak. Şu anda Türkiye'de noter olmayan hiçbir ilçemiz yok. Vatandaşımız her zaman bir notere ulaşabiliyor." dedi.

Nöbetçi noterlik, güvenli ödeme sistemi gibi yeni uygulamaların hayata geçirildiğini hatırlatan Birkan, bu uygulamaların vatandaşların sorunlarını çözdüğünü vurguladı.

Birkan, vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni düzenlemeleri ve uygulamaları hayata geçirmeyi sürdüklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından emekli olan noterlere plaket takdim edildi, idari ve mali raporların görüşülmesine geçildi.

Kongrenin açılışına Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, yüksek yargı üyeleri, Adalet Bakanlığı bürokratları ve noterler katıldı.

Kongre kapsamında pazar günü yönetim kurulu için iki yedek üye seçimi yapılacak.