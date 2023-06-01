Merkez Bankası'ndan Kur korumalı mevduatta yeni karar

Alınan karara göre; bankalara gönderilen yazıda, kur korumalı mevduat hesaplarına önden prim ödemesi yapılmaması istendi.

1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek. Prim ödemeleri TL olarak yapılacak.

121 milyar doları aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, KKM'deki toplam tutar 2,4 trilyon liraya çıktı. Kur korumalı mevduat dolar cinsinden ise 121 milyar doları aştı.

Faiz üst sınırının kaldırılmasından bu yana KKM hesaplarına giriş hızlandı. Son 7 haftada KKM'deki artış 32,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

KKM uygulaması Aralık 2021'de dolardaki hızlı yükseliş sonrası döviz piyasasının dengelenmesi için devreye sokulmuştu.