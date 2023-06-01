Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücrette gözler 5 Haziran'da. TÜİK enflasyon verilerini açıklayacak. Buna göre de asgari ücret tutarı netleşmeye başlayacak. Konuyla ilgili merak edilenleri Ekonomist Muhammet Bayram, CNN Türk'te açıkladı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu dönem içerisinde enflasyon düşmeye başlayacak.

Geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en fazla artışlar yapıldı. TÜRK-İŞ ve TİSK taleple masaya gelecek. Burada geçtiğimiz dönemde TÜRK İŞ Başkanı açlık sınırının altında olmaz demişti, 9 bin liranın altını kabul etmiyoruz diyerek masadan kalkmıştı. Burada talepler önemli. 8507 TL olarak asgari ücret belirlenmişti.

Daha sonra Çalışma Bakanlığı ilk defa kamuoyu araştırması yaptı. Hem işveren hem işçi tarafı hem de halk tarafında ne kadar asgari ücret beklentisi var ölçüldü. 7500 lira olarak ölçüldü. Ona rağmen 8507 TL yapıldı.

TÜRK-İŞ'in araştırması var her ay enflasyona göre belirlenen açlık ve yoksulluk sınırı. Mayıs ayı enflasyonuna göre açlık sınırı 10 bin 362 TL, yoksulluk sınırı 33 bin TL ve bekar bir kişinin yaşamı 13 bin TL. Biz yine asgari ücretin açlık sınırının üzerinde olmasını bekliyoruz.

Bakan Bilgin'in 500 dolar açıklaması hakkında

Bakan Bilgin 500 dolardan aşağı olmayacak dedi. Ama burada TİSK ve işveren tarafının talepleri alınacak. 500 dolar şu andaki kura göre 10 bin TL seviyesinde. Önümüzdeki günlerde kurun artmasıyla beraber bu tutar artacaktır. Bizim burada asıl parametremiz 500 dolar ve 6 aylık enflasyon.

Beklentiye göre yüzde 20-25 arası enflasyon çıkacak. En büyük referans değerimiz geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kamu işçisine zam. Yüzde 45'lik artış oldu. Refah payı da eklenirse asgari ücrete yüzde 45 artış olmasını bekliyoruz.

İşte asgari ücrette 4 farklı senaryo

Burada senaryolarımız var. Yüzde 25 olursa 10 bin 634 TL, yüzde 30 olursa 11 bin 59 TL, yüzde 40 olursa 11 bin 910 TL, kamu işçilerine yapılan zam referans kabul edilip aynı oranda artış yapılırsa yüzde 45'lik artışla 12 bin 335 TL seviyesinde olur. Benim tahminim asgari ücrette zammın yüzde 40-45 arasında olması yönünde.

Asgari ücretin işverene etkisi ne olur?

500 dolar civarındaki asgari ücret kabul edilmiş bir rakam. Asgari ücretin şu anda 11 bin 759 TL işverene maliyeti, burada yüzde 15 sigorta priminde 5 puan indirim var. İşsizlik sigorta primi payı var. Bunlar azaltılarak 1700 TL'lik tutarın alınmaması ile beraber işverene ekstra katkı olabilir. Önceki dönemlerde asgari ücret kadar olan kısımdan gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Ücretler üzerinden tek tarife uygulanabilir."