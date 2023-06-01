CHP'de tüm MYK üyeleri istifalarını sundu

10 yıl 10 ay hapis cezası onanan Kadir Şeker tutuklandı
10 yıl 10 ay hapis cezası onanan Kadir Şeker tutuklandı
AA'dan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
AA'dan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
Kızılay'dan kurban fiyatlarına yüzde 141 zam
Kızılay'dan kurban fiyatlarına yüzde 141 zam
Asgari ücret süreci nasıl işleyecek?
Asgari ücret süreci nasıl işleyecek?
Meclis'te yemin töreniyle birlikte seçim süreci başlayacak
Meclis'te yemin töreniyle birlikte seçim süreci başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı
Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de
İstanbul Emniyeti'nde terfiler gerçekleştirildi
İstanbul Emniyeti'nde terfiler gerçekleştirildi
İyi Parti: Millet ittifakı bitmiştir
İyi Parti: Millet ittifakı bitmiştir
TBMM Genel Kurulu yarın yemin töreni için toplanacak
TBMM Genel Kurulu yarın yemin töreni için toplanacak
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Merkez Bankası'ndan Kur korumalı mevduatta yeni karar
Merkez Bankası'ndan Kur korumalı mevduatta yeni karar
Taşınmaz satış sözleşmeleri de artık Noter'de yapılacak
Taşınmaz satış sözleşmeleri de artık Noter'de yapılacak
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçları açıklandı
MİT tırlarının durdurulması davasında 22 sanığın cezası onandı
MİT tırlarının durdurulması davasında 22 sanığın cezası onandı
320 bin kişiye 300 milyon TL ödenecek
320 bin kişiye 300 milyon TL ödenecek
Demirtaş'tan yeni açıklama: Aday olmak istedim reddettiler
Demirtaş'tan yeni açıklama: Aday olmak istedim reddettiler
Koyun Keçi Yetiştiricileri: Küçükbaş hayvan varlığımız fazlasıyla mevcut
Koyun Keçi Yetiştiricileri: Küçükbaş hayvan varlığımız fazlasıyla mevcut
2023-İSG 1. Dönem Sınav sonuçları açıklandı
2023-İSG 1. Dönem Sınav sonuçları açıklandı
Yeni kabine, siyasetçi ve bürokrasi ağırlıklı
Yeni kabine, siyasetçi ve bürokrasi ağırlıklı
Afet illerinde kiralar uçtu! Depremzede ev bulamıyor
Afet illerinde kiralar uçtu! Depremzede ev bulamıyor
'İstanbul'da ekmek 10 liraya çıkabilir'
'İstanbul'da ekmek 10 liraya çıkabilir'
Yeni dönemde öncelik FETÖ'yle mücadele olmalı
Yeni dönemde öncelik FETÖ'yle mücadele olmalı
Kabinede yeni dönemde tamamen yeni isimlerle devam edilecek
Kabinede yeni dönemde tamamen yeni isimlerle devam edilecek
Valilik açıkladı: Beyoğlu'ndaki izinsiz gösterilerde 59 gözaltı
Valilik açıkladı: Beyoğlu'ndaki izinsiz gösterilerde 59 gözaltı
Bakan Özer'den öğretmenlere övgü: Deprem bölgesinde her türlü fedakarlığı gösterdiler
Bakan Özer'den öğretmenlere övgü: Deprem bölgesinde her türlü fedakarlığı gösterdiler
Kirayı öderken dikkat! WhatsApp yazışması kanıt sayılmadı
Kirayı öderken dikkat! WhatsApp yazışması kanıt sayılmadı
Schengen vizesinde kriz büyüyor: İki kişiden biri alamıyor
Schengen vizesinde kriz büyüyor: İki kişiden biri alamıyor
Edirne-İstanbul arası 1 saat 10 dakikaya düşecek
Edirne-İstanbul arası 1 saat 10 dakikaya düşecek
Farklı partiye oy veren hemşireye hakaret eden doktor ve eşi açığa alındı
Farklı partiye oy veren hemşireye hakaret eden doktor ve eşi açığa alındı
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP'de tüm MYK üyeleri istifalarını sundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. 4 buçuk saat süren toplantının ardından bütün MYK üyeleri istifa etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 18:36, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 19:05
Yazdır
CHP'de tüm MYK üyeleri istifalarını sundu

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı, 4,5 saat sürdü.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirildi ve CHP'nin yol haritası ele alındı.

17 CHP'li isim MYK üyeliğinden istifa etti.

Bazı genel başkan yardımcılarıyla yolunu ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SIRADA PARTİ MECLİSİ VAR

MYK toplantısının ardından da parti meclisi toplanacak. Parti Meclisi'nde 38'inci Olağan Kurultay takviminin de netleşmesi bekleniyor. Kurultayın ekim ya da kasımda yapılacağı, Kılıçdaroğlu'nun 2024 Mart'ındaki yerel seçime kadar partinin başında kalma eğiliminde olduğu belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber