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14 kişinin yaralandığı 'duvar' kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 14 kişinin yaralandığı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 14:25, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 16:22
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14 kişinin yaralandığı 'duvar' kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

23 Mayıs'ta Derik ilçesi Boyaklı Mahallesi Sırt mezrasında iki aile arasında arazilerini ayıran duvarın yanlış yere örüldüğü gerekçesiyle çıkan tartışma silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüşmüştü. Çıkan kavgada 4'ü ağır olmak üzere 14 kişi yaralanmıştı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılırken, baba Fikret Aktaş hayatını kaybetmişti. Kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Tutuklanma talebiyle Derik Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Servet D. ve Nıcirvan K. 'kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakılmıştı.

Ağır yaralanan Aktaş'ın oğlu Abdullah Aktaş da yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Böylece kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

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