İYİ Parti'den Millet İttifakı için 2 farklı açıklama

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gözler Altılı Masa'nın geleceğini çevrildi. Kulislerde İYİ Parti'de "herkes kendi yoluna" görüşünün hakim olduğunu konuşulurken bugün parti içinden 2 farklı açıklama geldi. Sözcü TV'de Millet İttifakı'nın akıbetiyle ilgili değerlendirmede bulunan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Millet İttifakı bir seçim ittifakıdır. 28 Mayıs itibari ile seçim ittifakı bitmiştir" açıklamasını yaptı.

"Seçim bitince ittifaklar ortadan kalkar"

Poyraz "Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da bu ittifak bitmiştir" dedi.

Paçacı: Muhalefet iş birliğine gider

Mecliste kaydını yaptıran İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, İYİ Parti'nin Millet İttifakı içindeki geleceğine yönelik soruya "İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi içerisinde bir iş birliği içerisine girerler. Bunun adına 'ittifak' da diyebilirsiniz, 'iş birliği' de diyebilirsiniz" diye yanıt verdi.

Paçacı "Şu an itibarıyla gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değildir. Ama önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa, yerel seçimler olur, ondan öncesinde bazı yasalarda olur, herhangi bir kıstas koymadan muhalefet partileri kendi içlerinde değerlendirme yaparlar. Şu anda herhangi bir iş birliğini gerektirecek konu yok; ancak olduğunda göreceğiz. Yerel seçimlere 10 ay var, 10 ay çok uzun bir süre" dedi.