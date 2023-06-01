Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere 'sosyal medyadan uzak durma' önerisi

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere sosyal medyadan uzak durmalarını tavsiye etti.

Gaziantep'te bir çalıştaya katılan Eraslan, bu hafta sonu sınava girecek öğrenciler için çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilere başarı dileyen Eraslan, "Öncelikle öğrencilerimizin eksik olduğu yerleri belirleyip buna dönük olarak eksik giderme yoluna gitmeleri gerekmekte. Bildikleri, net yaptıkları konulardan ziyade eksikleri tamamlamak çok değerli." diye konuştu.

- "Sınav detoksu öneriyorum"

Öğrencilere sınava öncesinde dijital alanlardan uzak durma tavsiyesinde bulunan Eraslan, şunları aktardı:

"Sosyal medya, dijital oyunlar gibi alanlardan biraz uzaklaşarak kendilerini sınava dönük motive etmelerini çok önemsiyorum. Özellikle sosyal medyadaki paylaşımlar ya da arkadaş gruplarından gelecek paylaşımlar çocukların morallerini bozabiliyor. İşte 'bu sene çok zor çıkacakmış', 'bu sene sınavda sorular yoğunluklu olarak şuradan çıkacak, buradan çıkmayacak' gibi ifade çocukların moralini bozar. Biraz detoks öneriyorum, sınav detoksu. Ayrıca çok önemli olarak bu süreçte çıkan sınav sorularını önemsiyorum. Ben de yirmi beş yıldır bu işleri anlatan bir öğretim üyesiyim. Mutlaka çocuklarımızın süreç içerisinde çıkmış sınav sorularına bakmaları gerekmekte. Tabii depremle beraber yeni uygulamalar ortaya çıktı. Buna dönük olarak hazırlandılar ve bu süreçte mutlaka eksik kaldıkları yerleri tamamlayıp sınav gününden bir gün önce de dinlenerek kendilerini sınava hazırlayarak süreçlerine katılmalarını öneriyorum."