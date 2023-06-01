DP Kadın Kolları Genel Başkanı Yavuz ve 4 yardımcısı istifa etti

Yavuz, sosyal medya hesabından yayımladığı dilekçesinde, başkanlık görevinden bugün itibarıyla kendi isteğiyle ayrıldığını bildirdi.

Kadın Kolları Başkan Yardımcıları Ezgi Akgün Biber, Şilan Ulutaş, Amine İlknur Tombul ve Buse Köseren de görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Ezgi Akgün Biber, istifasını şu ifadelerle duyurdu:

"Seçimler sona erdi ve millet sandıkta son sözünü söyledi. Başarı sonucunu herkes üstlenir. Fakat, başarısızlığın sorumluluğunu üstlenmek sağlam bir duruş gerektirir. Siyaset büyüklerimize örnek olması umuduyla 'Yeter söz milletindir' diyerek yola çıktığım ve 6 Ekim 2022 tarihinde başladığım Demokrat Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevimden istifa ediyorum."

Kadın Kolları GİK üyeleri Durdu Demir ve Özlem Gökdemir de görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.