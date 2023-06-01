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Saliha hemşirenin ölümünde gözaltına alınan hastane sahibi serbest

Aksaray'da, rezidansın 7. katından düşerek hayatını kaybeden hemşirenin görev yaptığı özel hastanenin sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 21:11, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 21:21
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Saliha hemşirenin ölümünde gözaltına alınan hastane sahibi serbest

Hemşire Saliha Tuncel'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında hemşirenin görev yaptığı kent merkezindeki özel hastanenin sahibi T.C. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Harekete geçen ekipler, T.C'yi ikametinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

- Olayın geçmişi

Doktor H.İ.A'nın Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan 24 Mayıs'ta düşen hemşire Saliha Tuncel, hayatını kaybetmişti.

Hemşire Tuncel'in balkondan düşerek ölmesine ilişkin adliyeye sevk edilen hastane müdürü Ç.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, doktor H.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Adli Tıp Kurumu görevlileri hemşirenin öldüğü rezidansta keşif yapmıştı.

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