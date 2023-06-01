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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığının cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarına ilişkin Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan kararında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mal bildirimine de yer verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 15:46, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 15:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı

Mal bildiriminde Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın kimlik bilgileri, taşınmaz ve taşınır mal bilgileri, banka ve menkul değerleri ile borç-alacak bilgileri yer aldı.

2 milyon liraya yakın nakit varlık

Erdoğan'ın nakit mal varlığı şu şekilde:

- Albaraka Türk Merkez Şubesi'nde 1 milyon 346 bin 614 lira 53 kuruş,

- Albaraka Türk Altunizade şubesi hesabında 96 bin 723 lira 55 kuruş,

- Ziraat Katılım Bankası 411 bin 541 135 lira,

- Nezdinde: 30 bin TL

5 milyon liradan fazla borç

Borç-alacak bilgileri:

Alacaklının adı ve soyadı: Mustafa Erdoğan

Tutar: 5 milyon 390 bin lira.

Sahip olduğu taşınmazlar

Erdoğan'ın sahip olduğu taşınmazlar da şu şekilde belirtiliyor:

Güneysu-Dumankaya Köyü 2 bin metrekare arsa (değeri 10 bin TL) Edinme tarihi :1988

Üsküdar-Kısıklı'da bir konutun yarı hissesi (değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019

Üsküdar-Kısıklı'da bir konutun yarı hissesi (değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019

Arabası yok

Bildirime göre Erdoğan'ın üzerine kayıtlı herhangi bir araç bulunmuyor

Mehmet Gür'e borcunu ödedi, kardeşinden borç aldı

2018 tarihli mal varlığı bildiriminde Erdoğan'ın Mehmet Gür isimli iş insanına 2 milyon lira borcu gözüküyordu.

Yayımlanan yeni mal varlığı listesine göre Erdoğa, Mehmet Gür'e olan borcunu aradan geçen sürede öderken kardeşi Mustafa Erdoğan'a 5 milyon 390 bin lira borçlandı.

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