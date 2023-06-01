Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığının cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarına ilişkin Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan kararında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mal bildirimine de yer verildi.
Mal bildiriminde Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın kimlik bilgileri, taşınmaz ve taşınır mal bilgileri, banka ve menkul değerleri ile borç-alacak bilgileri yer aldı.
2 milyon liraya yakın nakit varlık
Erdoğan'ın nakit mal varlığı şu şekilde:
- Albaraka Türk Merkez Şubesi'nde 1 milyon 346 bin 614 lira 53 kuruş,
- Albaraka Türk Altunizade şubesi hesabında 96 bin 723 lira 55 kuruş,
- Ziraat Katılım Bankası 411 bin 541 135 lira,
- Nezdinde: 30 bin TL
5 milyon liradan fazla borç
Borç-alacak bilgileri:
Alacaklının adı ve soyadı: Mustafa Erdoğan
Tutar: 5 milyon 390 bin lira.
Sahip olduğu taşınmazlar
Erdoğan'ın sahip olduğu taşınmazlar da şu şekilde belirtiliyor:
Güneysu-Dumankaya Köyü 2 bin metrekare arsa (değeri 10 bin TL) Edinme tarihi :1988
Üsküdar-Kısıklı'da bir konutun yarı hissesi (değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019
Üsküdar-Kısıklı'da bir konutun yarı hissesi (değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019
Arabası yok
Bildirime göre Erdoğan'ın üzerine kayıtlı herhangi bir araç bulunmuyor
Mehmet Gür'e borcunu ödedi, kardeşinden borç aldı
2018 tarihli mal varlığı bildiriminde Erdoğan'ın Mehmet Gür isimli iş insanına 2 milyon lira borcu gözüküyordu.
Yayımlanan yeni mal varlığı listesine göre Erdoğa, Mehmet Gür'e olan borcunu aradan geçen sürede öderken kardeşi Mustafa Erdoğan'a 5 milyon 390 bin lira borçlandı.