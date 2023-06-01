Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı

Mal bildiriminde Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın kimlik bilgileri, taşınmaz ve taşınır mal bilgileri, banka ve menkul değerleri ile borç-alacak bilgileri yer aldı.

2 milyon liraya yakın nakit varlık

Erdoğan'ın nakit mal varlığı şu şekilde:

- Albaraka Türk Merkez Şubesi'nde 1 milyon 346 bin 614 lira 53 kuruş,

- Albaraka Türk Altunizade şubesi hesabında 96 bin 723 lira 55 kuruş,

- Ziraat Katılım Bankası 411 bin 541 135 lira,

- Nezdinde: 30 bin TL

5 milyon liradan fazla borç

Borç-alacak bilgileri:

Alacaklının adı ve soyadı: Mustafa Erdoğan

Tutar: 5 milyon 390 bin lira.

Sahip olduğu taşınmazlar

Erdoğan'ın sahip olduğu taşınmazlar da şu şekilde belirtiliyor:

Güneysu-Dumankaya Köyü 2 bin metrekare arsa (değeri 10 bin TL) Edinme tarihi :1988

Üsküdar-Kısıklı'da bir konutun yarı hissesi (değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019

Üsküdar-Kısıklı'da bir konutun yarı hissesi (değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019

Arabası yok

Bildirime göre Erdoğan'ın üzerine kayıtlı herhangi bir araç bulunmuyor

Mehmet Gür'e borcunu ödedi, kardeşinden borç aldı

2018 tarihli mal varlığı bildiriminde Erdoğan'ın Mehmet Gür isimli iş insanına 2 milyon lira borcu gözüküyordu.

Yayımlanan yeni mal varlığı listesine göre Erdoğa, Mehmet Gür'e olan borcunu aradan geçen sürede öderken kardeşi Mustafa Erdoğan'a 5 milyon 390 bin lira borçlandı.