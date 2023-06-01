Meclis'te yemin töreniyle birlikte seçim süreci başlayacak

AK Parti MYK'da, Adalet Komisyonu başkanı Abdullah Güler grup başkanı; Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Abdulhamit Gül, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu grup başkan vekilleri olarak belirlendi.

Meclis başkanının ardından, Meclis başkan vekilleri, katip üyeler ve idare amirleri de belirlenecek.

İlk iki oylamada 400, sonuç alınamazsa üçüncü oylamada salt çoğunluk olan 301 kabul oyuyla başkan seçilebiliyor.

7 Haziran Çarşamba günü Meclis başkanı seçiminin yapılması bekleniyor. Adaylar arasında Fuat Oktay, Numan Kurtulmuş ve Bekir Bozdağ'ın adı geçiyor. Başkanlık seçimi gizli oyla yapılıyor.

Meclis Başkanının seçim süreci de yemin töreniyle başlayacak. Yarından itibaren 5 gün boyunca adaylık başvuruları alınacak.

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