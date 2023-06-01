Meteoroloji'den 12 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Yurt genelinde devam eden sağanağın hafta başına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Batı kesimlerdeki 12 ile yarın için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 19:32, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 20:38
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için 12 ile sarı uyarı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun batı kesimlerinde yarın beklenen yağışların, Ege Bölgesi, Eskişehir, Ankara, Antalya'nın batı kesimleri ile Burdur'da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.