TURSAB Başkanı: 2023'te Vize ret oranları neredeyse ikiye katlandı

Avrupa Birliği ülkelerine seyahat etmek için gereken Schengen vizesi başvurularında yaşanan sıkıntı giderek artıyor. Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte yeniden gündeme gelen vize sorunu turistik amaçlı seyahat etmek isteyenlerin yanında iş için gidecek olanları ve sanatçıları da etkiledi. 2023 yılında ret oranlarının iki katına çıktığını söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yaşanan durumun tamamen siyasi olduğuna dikkat çekti. Vize başvurusu için bekleyen vatandaşlar da, vize için şanslarını denemek istediklerini söyledi.

TÜRK VATANDAŞLARININ VİZE HAKLARININ KISITLANDIĞINI GÖSTERİYOR

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "Vize sorunu yeniden gündeme geldi ama hiç bitmedi, hep artarak devam ediyor. Altında yatan sebepleri tek tek ayıkladığımız zaman sonuca varabiliriz. Türkiye'deki müracaatların sayısı 2019 yılındaki müracaatlarının altında. Çok fazla vatandaşlık verildi, bundan dolayı diyorlar. Türk vatandaşlarının sonradan vatandaş olanlarının da doğum yerleri belli. Bu da tamamen siyasi ve sistemli bir şekilde Türk vatandaşlarının vize haklarının kısıtlandığını gösteriyor. Biz turizmciler olarak dünyanın hiçbir yerinde hiçbir vatandaşın turistik amaçlı seyahatlerinin kısıtlanmasına karşıyız. Bu bir turistik hareket, kültürel bir alışveriş bu bir zorunluluk. Sebepleri ve çözümleri konusunda bizim boyutlarımızın çok üstünde bir seviyede çözülmesi gerekiyor. Geçen sene Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu gerçekten olağanüstü bir çaba sarf etti. Avrupa Parlamentosunun ilgili bölümünde tavsiye kararı da aldırdı ama bunu da uygulayan olmadı. Yeni dönemde ümit ediyorum, hem dışişleri bakanlığı hem Cumhurbaşkanımız nezdinde girişimlerle bu iş daha kabul edilebilir bir seviyeye gelir" dedi.

VİZE İÇİN HARCANAN PARALAR SEYAHAT PARALARININ ÜSTÜNE ÇIKMIŞ VAZİYETTE

Bağlıkaya, "Şu anda şöyle bir durum yaşanıyor. Vize ücreti 80 Euro. Bunun 20-30 Euro da bir servis ücreti var. Bu servis ücreti şu anda sıradan dolayı, bekleme sürelerinden dolayı 350 Euro seviyelerine çıkmış vaziyette. VIP vize denilen bir şey uygulanıyor. Bu da aslında şu, size sırayı önden vermiyorlar, önceden rezervasyon tarihi de vermiyorlar. Sizin vizeden sorumlu aracı kurumla ilişkiye geçen adamınız kimse o gidip bir gece önceden sıraya giriyor. Sabah konsolosluktan haber geliyor. Sırası gelen pasaportunu içeri verdiği için ekstradan 350 Euro ödüyor. VIP dedikleri servis de VIP değil. Sadece içeri girmenin bir bedelini, bonus gibi ekstradan bir para ödeniyor. Düşünün 4 kişilik ailesiniz, yurt dışına çıkacaksınız, 1400 Euro para ödeyip içeri giriyorsunuz. Bir de 4 kişilik vize parası ödüyorsunuz. 1800 Euro para ödüyorsunuz, içeriden vize alacağını garanti değil. O parayı da geri alamıyorsunuz. Böyle bir uygulamayı kabul etmek mümkün değil. Böyle bir uygulamanın artık zorluk çıkartma, eziyet etme boyutunu bırakın artık caydırma amaçlı olduğu çok açık. Gelmeyin, almayın, Avrupa'ya gitmeyin deniyor. Bu işi meslek olarak yapmamız da imkansız hale geliyor. Hiç kimse aylar sonra gidip gitmeyeceğini bilmediği, bir işe para yatırmaz. Çünkü vize ücretleri, vize için harcanan paralar seyahat paralarının üstüne çıkmış vaziyette" diye konuştu.

PAZAR 5'TE 1 SEVİYESİNDE DARALIYOR

Bağlıkaya, "Doğal olarak vize olmayan ülkelere yöneliyorlar o da pazarı neredeyse 5'te 1 seviyesinde daraltmak demek. Böyle ciddi bir pazar daralması var, seyahat acentaları işlerini yapamıyorlar. Görüyoruz ki sanatçılar da işlerini yapamıyor, kongreye gidecek bilim adamları da işlerini yapamıyor. Topyekün bir Türkiye'ye karşı eziyet kampanyası başlamış durumda, onu görüyoruz. Sebebi nedir? Tek kelime var siyasidir çünkü diğer sebeplerin hepsini biz makul ve mantıklı şekilde açıklıyoruz" dedi.

RET ORANI YÜZDE 50'LERE YAKLAŞMIŞ VAZİYETTE

Bağlıkaya, "2019'daki ret yeme oranımız yüzde 10 civarında, şu anda 2022 bizde 16'ya yaklaşmış, 2023'te bu oran çok daha fazla. 2022 yılında Rusya'ya bütün Avrupa ülkeleri ambargo uyguladı. 2022 yılında Rusya'ya ambargo uygulanıyor denmesine rağmen, Rusya'daki vize verilme oranı bizimkinin çok üstünde. Bu kabul edilebilir bir şey değil. O kadar basit yalan ve bahaneler söylüyorlar ki akla mantığa yatkın şeyler değil. 2023'te ret oranları neredeyse ikiye katlandı. Yüzde 15 seviyesinde olan 2022, 2023'te bizim piyasadan gelen tepkilere bakıldığında bu oran yüzde 50'lere yaklaşmış vaziyette" diye konuştu. Bağlıkaya, Schengen ülkeleri içerisinde en makul ve mantıklı davranan ülkelerin Maceristan ve Yunanistan olduğuna dikkat çekti.

PASAPORTUMUZUN BU ŞEKİLDE KABUL GÖRMEMESİ ZORUMA GİDİYOR

Vize başvurusu yapmak için sıra bekleyen Ufuk Ünlü, "Yunanistan'a başvurdum asıl hedef Yunanistan değil ama vizeyi elde edip biraz dolaşmak istiyorum. Umudum yok ama maksat bir deneyelim. Bir iki sefer denedim ama Avrupa ülkesine vize yok. Maksadım kalmak değil, ufkumu genişletip gezmek. Bu maksatla 2 yıldır uğraşıyorum, ikna olmuyorlar. İşin garip tarafı bu. Gidip çok rahat gezip dolaşıp, gelebileceğim miktarlarda para ödedim. Bir umut şeklinde bir daha deniyorum. Sekerse bir daha denerim. Pasaportumuzun dünyada bu şekilde kabul görmemesi benim çok zoruma gidiyor" ifadelerini kullandı.

Vize başvurusu yapacak olan Hamit Elmas da, "Bekliyoruz, daha yeni başvuracağım. Umarım çıkar. Avrupa ülkelerine gitmiştim, çıkmıştım. Şimdi şansımı deneyeceğim, bakalım" dedi.

Volkan Yıldırım da, "Daha önce de çok defa yurt dışına gittim geldim ama bu ara Euro'nun ve doların TL karşısında artması bizim gibi gidip gelenleri ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor" diye konuştu.