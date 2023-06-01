10 yıl 10 ay hapis cezası onanan Kadir Şeker tutuklandı
10 yıl 10 ay hapis cezası onanan Kadir Şeker tutuklandı
AA'dan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
AA'dan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
Kızılay'dan kurban fiyatlarına yüzde 141 zam
Kızılay'dan kurban fiyatlarına yüzde 141 zam
Asgari ücret süreci nasıl işleyecek?
Asgari ücret süreci nasıl işleyecek?
Meclis'te yemin töreniyle birlikte seçim süreci başlayacak
Meclis'te yemin töreniyle birlikte seçim süreci başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı
Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de
İstanbul Emniyeti'nde terfiler gerçekleştirildi
İstanbul Emniyeti'nde terfiler gerçekleştirildi
İyi Parti: Millet ittifakı bitmiştir
İyi Parti: Millet ittifakı bitmiştir
TBMM Genel Kurulu yarın yemin töreni için toplanacak
TBMM Genel Kurulu yarın yemin töreni için toplanacak
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Merkez Bankası'ndan Kur korumalı mevduatta yeni karar
Merkez Bankası'ndan Kur korumalı mevduatta yeni karar
Taşınmaz satış sözleşmeleri de artık Noter'de yapılacak
Taşınmaz satış sözleşmeleri de artık Noter'de yapılacak
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçları açıklandı
MİT tırlarının durdurulması davasında 22 sanığın cezası onandı
MİT tırlarının durdurulması davasında 22 sanığın cezası onandı
320 bin kişiye 300 milyon TL ödenecek
320 bin kişiye 300 milyon TL ödenecek
Demirtaş'tan yeni açıklama: Aday olmak istedim reddettiler
Demirtaş'tan yeni açıklama: Aday olmak istedim reddettiler
Koyun Keçi Yetiştiricileri: Küçükbaş hayvan varlığımız fazlasıyla mevcut
Koyun Keçi Yetiştiricileri: Küçükbaş hayvan varlığımız fazlasıyla mevcut
2023-İSG 1. Dönem Sınav sonuçları açıklandı
2023-İSG 1. Dönem Sınav sonuçları açıklandı
Yeni kabine, siyasetçi ve bürokrasi ağırlıklı
Yeni kabine, siyasetçi ve bürokrasi ağırlıklı
Afet illerinde kiralar uçtu! Depremzede ev bulamıyor
Afet illerinde kiralar uçtu! Depremzede ev bulamıyor
'İstanbul'da ekmek 10 liraya çıkabilir'
'İstanbul'da ekmek 10 liraya çıkabilir'
Yeni dönemde öncelik FETÖ'yle mücadele olmalı
Yeni dönemde öncelik FETÖ'yle mücadele olmalı
Kabinede yeni dönemde tamamen yeni isimlerle devam edilecek
Kabinede yeni dönemde tamamen yeni isimlerle devam edilecek
Valilik açıkladı: Beyoğlu'ndaki izinsiz gösterilerde 59 gözaltı
Valilik açıkladı: Beyoğlu'ndaki izinsiz gösterilerde 59 gözaltı
Bakan Özer'den öğretmenlere övgü: Deprem bölgesinde her türlü fedakarlığı gösterdiler
Bakan Özer'den öğretmenlere övgü: Deprem bölgesinde her türlü fedakarlığı gösterdiler
Kirayı öderken dikkat! WhatsApp yazışması kanıt sayılmadı
Kirayı öderken dikkat! WhatsApp yazışması kanıt sayılmadı
Schengen vizesinde kriz büyüyor: İki kişiden biri alamıyor
Schengen vizesinde kriz büyüyor: İki kişiden biri alamıyor
Edirne-İstanbul arası 1 saat 10 dakikaya düşecek
Edirne-İstanbul arası 1 saat 10 dakikaya düşecek
Farklı partiye oy veren hemşireye hakaret eden doktor ve eşi açığa alındı
Farklı partiye oy veren hemşireye hakaret eden doktor ve eşi açığa alındı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

10 yıl 10 ay hapis cezası onanan Kadir Şeker tutuklandı

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker, Kadınhanı ilçesinde yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 18:48, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 18:51
Yazdır
10 yıl 10 ay hapis cezası onanan Kadir Şeker tutuklandı

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 12 yıl 6 ay hapis cezası kararının ardından 7 Temmuz 2022'de Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Kadir Şeker, hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle yapılan yeniden yargılama sonucunda aldığı 10 yıl 10 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından aranıyordu.

Kadir Şeker'in ailesinin eski evinde olduğu ihbarını değerlendiren Kadınhanı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şeker'i ilçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi'ndeki evde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Kadir Şeker, cezaevine teslim edildi.

- Davanın geçmişi

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Şeker, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmış, aralarındaki boğuşma sırasında Duran, aldığı bıçak darbesiyle yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası "haksız tahrik" nedeniyle 15 yıla, "iyi hal" indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüş, Şeker tahliye edilmişti.

Avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmetmişti.

Yapılan yeniden yargılamada ise Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Şeker'e 10 yıl 10 ay hapis cezası vermişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber