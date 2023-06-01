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Başpehlivan Cengizhan Şimşek'e hak mahrumiyeti cezası verildi

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, başpehlivan Cengizhan Şimşek'in 10 Mart'tan geçerli olmak üzere 3 ay 15 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 20:06, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 20:06
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Başpehlivan Cengizhan Şimşek'e hak mahrumiyeti cezası verildi

Federasyondan yapılan açıklamada, güreşçi Cengizhan Şimşek'in Türkiye Dopingle Mücadele mevzuatı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulunun kararı gereğince 9 Mart'tan itibaren bir yıl hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Anılan süre içerisinde hak mahrumiyeti cezası bulunmasına rağmen müsabakalara katılması nedeniyle infaz edilemeyen cezasının 10 Mart tarihinden itibaren tekrar işleme konulması yönünde Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından federasyonumuza yapılan yazılı talep, federasyonumuz Disiplin Kurulu tarafından değerlendirildi. Sporcu Cengizhan Şimşek'in 10 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 ay 15 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir. Buna göre sporcu Cengizhan Şimşek, 26 Haziran tarihine kadar yapılacak CW Enerji 2023 Türkiye Yağlı Güreş Ligi dahil olmak üzere, Kocaeli Sekapark Yağlı Güreşleri ve Şahinbey Belediyesi Yağlı Güreşleri'ne katılamayacak, 26 Haziran'dan itibaren 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri dahil tüm organizasyonlara katılma hakkına sahip olacaktır. Söz konusu Disiplin Kurulu kararı sporcuya ve konunun diğer muhataplarına tebliğ edilecektir. Kararın sporcu ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun temyiz başvurusuna açık olduğu kamuoyu tarafından unutulmamalıdır."

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