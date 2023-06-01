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Terör örgütünden kaçan 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 5 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 22:12, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 22:13
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Terör örgütünden kaçan 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2002 ve 2014'te terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 48'e yükseldi.

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