TBMM'de kayıt yaptıran milletvekili sayısı 593'e ulaştı

TBMM'de bugün 54 milletvekili kayıt yaptırdı. Kayıt yaptıran milletvekili sayısı 593'e ulaştı.

AK Parti'nin seçim müziğinin bestecisi olan İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, kendisi için yeni bir sürecin başladığını söyledi.

28'inci Dönem'in Birinci Meclis'e benzediğini ifade eden Arzen, "Tıpkı Birinci Meclis gibi TBMM'yi önemli görevler bekliyor. Bu dönemki Meclis'in renkliliği de Birinci Meclise benzetilebilir. Kendimi Mehmet Akif ve Yahya Kemal'e benzetmekte bir sakınca görmüyorum. Çünkü onların makamındayım, bu bilinçle davranacağım. Türkiye Yüzyılı vaatlerin değil vaatleri gerçekleştirmenin yüzyılı olacaktır. İnsanları vaatlerle ikna etmek mümkün değil. Vatandaşlar vaat değil, icraat bekliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkler ve Türkiye Cumhuriyeti istiklal ve hürriyet yürüyüşüne güçlü adımlarla yeniden devam edecektir." diye konuştu.