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Gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti

Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas 81 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 23:35, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 23:49
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Gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti

Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Şişli'deki özel bir hastanede 81 yaşında vefat etti.

Barlas'ın ölümü sevenlerini ve medya camiasını yasa boğdu. Meslek hayatı boyunca birçok gazete ve dergide köşe yazarlığı ve yöneticilik yapan Barlas, son olarak Sabah Gazetesi'nin başyazarı olarak görev yapıyordu.

MEHMET BARLAS KİMDİR?

Ankara'da 1942 yılında doğan Mehmet Barlas, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Gazeteciliğe henüz öğrenciyken babasının Son Havadis'inde başlayıp, profesyonel gazeteciliğe Cumhuriyet'le birlikte adım attı.

İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

Günaydın, Cumhuriyet, Milliyet, Sabah, Zaman, Akşam, Yeni Şafak gibi birçok gazetede çalıştı, köşe yazarlığı ve yöneticilik yaptı. TGRT'de günlük haber yorumculuğu yaptı. Barlas 2000 tarihli "Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi", "Turgut Özal'ın Anıları" (2000) ve 2001 tarihli "Türkiye Üzerine Pazarlıklar" kitaplarını yazdı. 2003 yılında kızı Ela Barlas ile bir haber programı hazırladı ve sundu. Aldığı bakanlık teklifini siyasetçi değil, gazeteci olduğu gerekçesiyle geri çevirdi.

2008 yılı içinde kısa bir süre ATV'de ana haber sunuculuğu yaptı. NTV televizyon kanalında Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adında bir program yapmış olup, şu anda NTV Radyo'da Makam Farkı adlı programı düzenlemektedir.Okan Üniversitesi Mütevelli Heyetindedir.

Can Paker'in eniştesi; eski ticaret, ekonomi ve devlet bakanlığı ile Gaziantep milletvekilliği yapmış Cemil Sait Barlas'ın oğludur. Barlas 1968 yılından beri kendisi gazeteci Canan Barlas'le evliliğini sürdürmektedir. Barlas'ın iki çocuğu bulunmaktadır.

Eserleri

Sosyo-politik Bir Gerçek Olarak Hocaefendi Sendromu

Rüzgar Gibi Geçti

Latife Hanım'ın Sırları ve Türk Sosyetesi, Birey Yayıncılık, İstanbul 2005

İş ve Siyaset Hayatında Kariyer Yapmak

Türkiye Üzerine Pazarlıklar

Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi, Birey Yayıncılık

Turgut Özal'ın Anıları, Sabah Kitapları

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