Mülakatsız ilk alım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yapıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi." ifadesini kullandı.
Bakan Derya Yanık sosyal medya hesabından 2.431 sözleşmeli personel alımına dair paylaşımda bulundu.
Bakan Yanık paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
Ne dediysek o!
Bakanlığımızda göreve başlayacak 2.431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız MÜLAKATSIZ, sadece KPSS PUAN üstünlüğüne göre belirlendi. Personelimizin başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına bu gece Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı ( https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) üzerinden ulaşabilirler.
Hayırlı olmasını diliyorum.
Ne dediysek o!Derya Yanık (@deryayanikashb) June 1, 2023
Bakanlığımızda göreve başlayacak 2.431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız MÜLAKATSIZ, sadece KPSS PUAN üstünlüğüne göre belirlendi. Personelimizin başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına bu gece Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı (.