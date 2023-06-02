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2 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları

2 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 00:04, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 00:07
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2 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM'de 28. Dönem başlıyor

- Meclis Başkanı Mustafa Şentop, görevini TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'ye devredecek.

- TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığındaki heyet, Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek törene katılacak.

- Genel Kurul, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni için toplanacak.

(TBMM/13.20/13.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanlığı mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı su ürünleri istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Finali'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile Fenerbahçe Petrol Ofisi, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.00)

2- TFF 3. Lig 3. Grup Play-Off 2. Tur mücadelesinde Beyoğlu Yeni Çarşı, Efeler 09'u ilk maçta konuk edecek.

(İstanbul/16.00)

3- Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Tayland-Polonya, Kanada-Güney Kore ve ABD-İtalya maçları yapılacak.

(Antalya/14.00/17.00/20.00)

4- 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali, erkeklerde yarı final mücadelesiyle sürecek.

(Ankara/10.00)

5- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a devam edilecek.

(Paris)

6- Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray, 37. haftada 4 Haziran Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak.

(İstanbul/19.00)

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